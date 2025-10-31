EVZ Special

A apărut Evenimentul Istoric, Nr.92. De la Carol al II-lea la uniforma misterioasă a generalului Militaru

A apărut Evenimentul Istoric, Nr.92. De la Carol al II-lea la uniforma misterioasă a generalului Militaru
Evenimentul Istoric Nr.92 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Revista Evenimentul Istoric  poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Evenimentul Istoric despre Carol al II-lea

Evenimentul Istoric a analizat evoluția lui Carol al II-lea. De la un prinț promițător în adolescență, a devenit un tânăr instabil dar cu o sete de a avea atenție din partea contemporanilor. A dezertat, a fost exclus din succesiune, dar a revenit prin lovitură de palat. În numai un deceniu a demarat un autoritarism monarhic pe care l-a transformat într-o dictatură fățișă, a uniformelor, asasinatelor politice.

A încurajat extremismul de dreapta, apoi a încercat să-l tempereze, au fost veritabile „tunuri financiare” pe care le-a dat, precum Afacerea Skoda. Camarila regală i-ar face invidioși pe cei care au avut afaceri oneroase după 1989!

Evenimentul Istoric despre „uniforma de mareșal” a generalului Nicolae Militaru

Recente dezvăluiri la extraordinarul podcast al Evenimentului Zilei au arătat că Nicolae Militaru, reactivat general în decembrie 1989, după ce fusese tras pe linie moartă în 1983, ca agent deconspirat al GRU, și-ar fi comandat o uniformă de mareșal, cu simbolul gradului („țevi de tun încrucișate”) exact ca regii României și ca mareșalii Averescu, Prezan și Antonescu. Se pregătea Militaru să fie un „Jukov”?

Oferta interesantă a lunii octombrie

Nu sunt singurele subiecte interesante din Evenimentul Istoric, Numărul 92, Ediția Octombrie 2025! În paginile revistei, cititorii găsesc mereu subiecte de actualitate istorică sau chiar dacă unele sunt cunoscute, apar elemente noi de analiză care merită cunoscute fără îndoială!

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie,  aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare.  Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!

