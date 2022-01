A ajuns de urgență la spital! Gabriela Cristea a primit vestea cu lacrimi în ochi. I-a băgat în sperieți

Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea, s-a programat de urgență la un medic ortoped, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme când s-a întors acasă de la Piatra Neamț.

Ce l-a speriat pe artist

Inițial artistul a crezut că asuferit o înindere după ce a făcut o mișcare greșită. Situația s-a complicat însă în următoarele zile. Artistul a avut dureri, dar o bânătaie foarte mare apărută pe corp a fost cea care l-a băgat în sperieți.

„Credeam că am o întindere de când am fost la Piatra Neamț. Am făcut o mișcare greșită pe acolo și s-a făcut treaba urâtă și vânătă. Am venit la spital să mă vadă un specialist, un ortoped, să îmi fac o radiografie.

Nu vă arăt ce am că vă speriați, și nici nu vă zic exact, oricum nu e de operat. După o vârstă apar probleme. (…) Când eram mic făceam șpagatul și de atunci am forțat mușchii înghinali, iar acum nu am făcut încălzirea necesară și am deranjat acei mușchi, deja afectați din copilărie“ a postat Tavi Clonda pe Instagram.

Probleme de sănătate și pentru Gabriela Cristea

Soția cântărețului Tavi Clonda a fost vaccinată împotriva COVID-19 cu schema completă, însă din nefericire, tot a contractat boala, în toamna anului trecut. Gabriela Cristea a avut simptome serioase. Prezentatoarea TV a decis ca fetițele sale să rămână acasă, cu ea, în loc să fie izolate în altă parte. Din păcate însă, acestea s-au infectat cu SARS-COV-2.

Gabriela Cristea a mai avut probleme de sănătate și în vara anului 2021 când a luat un virus de la una dintre fetițele ei. Prezentatoarea TV a găsit-o pe Victoria, fiica sa cea mai mare, cu febră de 39, 9 și cu roșu în gât, motiv pentru care de urgență s-a deplasat cu minora la spital, unde medicii au decis internarea acesteia pentru cel puțin 24 de ore. Gabriela Cristea a mărturisit că nu se aștepta ca fetița sa să fie internată, deci nu era neapărat pregătită pentru întregul proces, însă, până la urmă, s-a descurcat. Din păcate, câteva zile mai târziu, a contactat și ea boala și a fost nevoită să stea la pat.