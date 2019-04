Scandal în familia Gabrielei Cristea. Tavi Clonda abia a putut-o calma: „Problemele cu banii i-au cauzat traume!”

Între prezentatoarea Gabriela Cristea și muzicianul Tavi Clonda au apărut tensiuni pe tema banilor. Aceasta ar fi fost supărată pe faptul că economiile familiei au fost cheltuite necorespunzător.





Cântărețul Tavi Clonda a divulgat faptul că au existat mai multe discuții între el și partenera sa de viață, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea. Totul s-ar fi petrecut din cauza banilor. Chiar dacă cei doi au lăsat impresia că formează o familie de invidiat, între ei mai apar și tensiuni. Cel care a declarat public acest lucru a fost chiar Tavi Clonda. El a povestit despre o discuție pe care a avut-o în trecut cu soția sa, Gabriela Cristea, din cauza banilor.

„Că tot vorbim de bani, trebuie să recunosc că m-am certat la un moment dat cu soţia mea din cauza banilor… Mă rog, s-a creat o tensiune când am cumpărat terenul unde ne-am făcut casa. Atunci am dat ultimii bani din casă pentru această achiziţie. Pur şi simplu am rămas cu puţini bani spre deloc. O săptămână a fost mai greu…

Eee, Gabi nu a fost de acord să cumpărăm terenul când a făcut socotelile şi şi-a dat seama că rămânem fără niciun ban în casă. S-a panicat, i s-a făcut teamă, mai ales că ea are nişte traume cauzate de problemele financiare. Până la urmă am convins-o că ne descurcăm noi, că o să fie bine, şi am luat decizia bună împreună.

Ea a trecut prin multe şi înţeleg de ce i-a fost frică la început. A fost o tensiune puternică atunci! A, dacă-mi aduc bine aminte, la fel s-a întâmplat şi când am cumpărat maşina.”, a mărturisit Tavi Clonda, conform Libertatea.

Gabriela Cristea a devenit mamă pentru a doua oară în data de 17 martie. Aceasta a adus-o pe lume pe cea de-a doua fetiță a cuplului. Ea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care mai are o fetiță, Victoria.

La scurt timp după ce soția sa a născut a doua oară, Tavi Clonda a făcut declarații despre starea vedetei și a bebelușului lor. Cea de-a doua fetiță a cuplului Gabriela Cristea-Tavi Clonda se numește Thea Iris Selena.

