Gabriela Cristea a ajuns la psiholog. Ce a pățit după ce a avut COVID-19. Simptomele au continuat săptâmâni în șir

COVID-19 este prezent în viețile noastre de ceva timp și deseori am auzit mărturii legate despre evoluția sa de la persoanele infectate. Modul în care se manifestă virusul este complet diferit de la o persoană la altă, iar unele vedete de la noi din țară au vorbit deschis despre trecerea prin boală. Gabriela Cristea și familia sa au fost infectați cu virusul SARS-Cov-2 după o vacanță în China. Bruneta era vaccinată cu schema completă atunci când a fost depistată pozitiv și a făcut o formă ușoară. Cu toate acestea, s-a confruntat cu anumite probleme în ceea ce privește partea emoțională.

În timpul carantinei, Gabriela Cristea susține că a trecut prin mai multe stări, având atacuri de panică și diverse fobii. Starea sa de sănătate emoțională a fost afectată și, fără să ascundă acest lucru, vedeta a fost nevoită să apeleze la serviciile unui psiholog. A decis să îl aleagă pe cel din cadrul emisiunii unde ea este prezentator. În toată perioada în care ea a fost infectată cu COVID-19, emisiunea ”Mireasa – Capriciile iubirii” a fost prezentată de către Paula Chirilă.

Mărturisirile cu privire la toată această experiență au fost făcute într-o emisiune tv, unde Gabriela Cristea a povestit cu ce probleme s-a confruntat în perioada izolării, însă și după trecerea prin boală. Vedeta este una dintre persoanele care încearcă să își protejeze cât mai mult sănătatea și a mărturisit că se testează periodic, chiar dacă este vaccinată cu schema completă.

Gabriela Cristea a vorbit deschis despre infectarea cu SARS-Cov-2

”Eu m-am vaccinat în mai și mă testam periodic. Nu a fost atât de rău în timpul bolii, am avut patru zile în care m-am simțit rău, ca la o gripă așa, nu am făcut febră, cel mai mult am avut 38, am rămas fără gust și fără miros. M-am simțit bine în sensul că nu am avut niște simptome de astea… După patru zile, oboseam și obosesc încă foarte des. Dar am început să am și niște atacuri de panică, înțeleg că acest virus îți afectează și sistemul nervos-vegetativ, am și vorbit cu psihologul emisiunii ”Mireasa” și mi-a zis că după o lună de la boală ai ca un soi de depresie, unii fac mai agresiv, mai puțin agresiv. Am avut și fobii în timpul bolii, când am rămas fără gust și fără miros, m-am trezit într-o noapte în panică și mă gândeam că dacă luăm foc în casă noi nu simțim, dacă e o scăpare de gaze noi nu simțim. Am verificat toată casa, nu era nimic, dar capul lucrează”, a spus Gabriela Cristea la ”Xtra Night Show”.