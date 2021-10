Gabriela Cristea, conflict deschis cu fanii: „Habar nu ai ce vorbești. Multă prostie la tine”. Totul a pornit de la o poză

Familia Gabrielei Cristea se află în carantină de câteva zile, din cauză că toți membrii au contractat coronavirus. Și vedeta TV, și soțul ei, și cele două fete. În acest timp, în care stă în autoizolare, Gabriela Cristea încearcă să țină legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare.

Gabriela Cristea a intrat în conflict cu fanii din cauza unei poze

Ea a publicat o poză pe Instagram, în care apare în grădină, acolo unde s-a bucurat de câteva momente de liniște. „Azi a fost prima zi cu soare și vreme placută din perioada de carantin, așa că am ieșit afară în curte să ne bucurăm de spectacolul toamnei”, a fost mesajul care a însoțit imaginea respectivă. În continuarea mesajului, Cristea făcea referire la ochelarii pe care îi purta și firma ce îi produce, iar acest lucru a atras mâia unora dintre internauți. Care au sancționat momentul.

„Pe mocca…te cred și eu ca sunt faini!”, „Multa mocangeala”, au spus unii dintre „urmăritorii” Gabrielei Cristea. Care a dat o replică tăioasă celor care o criticau. „Habar nu ai ce vorbești. Nimic nu e “pe mocca” cum spui tu. Multă prostie la tine. Eu nu am primit niciodată nimic fără să muncesc.”

„Partea psihologică e, însă, foarte greu de gestionat în situaţia asta”

În ceea ce privește infectarea cu coronavirus, Gabriela Cristea povestea în urmă cu câteva zile. „Eu cred că noi am avut toţi de la început, de-aia ne-am izolat în casă. Din momentul în care am fost diagnosticată, ne-am închis cu toţii în casă, pe fete nu le-am mai dus la grădiniţă. Eu am rămas fără gust şi fără miros, Tavi, în schimb, le are pe-amândouă.

Nu au fost momente critice în modul de manifestare a bolii. Partea psihologică e, însă, foarte greu de gestionat în situaţia asta. În prima zi când m-am închis in dormitor, Victoria a venit şi a început să bată la uşă pentru că nu înţelegea de ce nu ies. La patru ani, înţelege pentru cinci minute, dar după cinci minute uită şi o ia de la capăt.”