Jojo a surprins fanii de pe rețelele de socializare! Ce explicație are vedeta pentru burtica de gravidă din fotografiile postate recent?

Jojo se poate considera o femeie îndeplinită. Un soț iubitor, doi copii minunați și o carieră plină de succes. Frumoasa blondină are o relație specială cu fanii ei din mediul online, pe care îi ține la curent cu tot ceea ce este nou în viața sa profesională, dar și personală. Totuși, ultima fotografia postată pe rețelele de socializare a aruncat lumea mondenă în aer. Va fi Jojo pentru a treia oară mămică?

Dacă ne luăm după fotografiile și filmulețele postate pe rețelele de socializare, aproape putem băga mână în foc că frumoasa blondină este însărcinată. Burtica de gravidă se vede în toată splendoarea, iar fanii s-au grăbit să o felicite pentru cel de-al treilea copil pe care îl va aduce pe lume. Secțiunea de comentarii a fost plină de astfel de urări, iar Jojo nu le-a stricat distracția fanilor.

Printre toate mesajele de felicitare, mai mulți fani au întrebat-o pe actriță dacă este cu adevărat însărcinată. Blondina i-a lăsat să fiarbă puțin de curiozitate, apoi a aruncat bomba legată de cea de-a treia sarcină. Jojo nu a răspuns printr-o postare separată, ci a decis să lase un comentariu la întrebarea unei tinere. Actrița nu este însărcinată și nici nu este cazul de o a treia sarcină. Toate fotografiile și clipurile video sunt realizate în timp ce se afla pe platoul de filmare. La întrebarea dacă este sau nu însărcinată, Jojo a venit cu un răspuns pe măsură: „Numai pe platourile de filmare.”

Își dorește Jojo cel de-al treilea copil?

Fotografiile care au stârnit curiozitatea fanilor au reprezentat surpriza zilei, însă nimic nu ar fi fost cu adevărat imposibil. Dacă dăm puțin timpul înapoi, nu cu mult în urmă, vedeta făcea declarații la o emisiune TV despre cea de-a doua sarcină. Înainte se gândea destul de mult la cel de-al cincilea membru al familiei, însă situația epidemiologică și restricțiile provocate de coronavirus au făcut-o să bată în retragere. Poate rolul de graviduță din film o va face să revină la sentimente mai bune și să își dorească să treacă din nou prin experiența nașterii.

„Avem amândoi rândunicile astea. Patru rândunici. (…) Și după pandemia asta mă mai întrebi? Nu ne-am mai gândit. Înainte eu mă tot gândeam, cochetam cu ideea asta, dar după ce a trebuit să stăm în lockdown și am stat foarte mult unii cu alții acasă și n-am mai plecat în turnee și am stat foarte mult numai cu copii am zis că e dificil, mă mai gândesc”, a spus Jojo la o emisiune tv.