International Andrei Năstase cere o investigație de proporții pentru licitația de la Aeroportul Chișinău







Republica Moldova. Andrei Năstase, fost lider al Platformei DA, vrea să ceară o anchetă la nivel internațional în cazul licitației de la Aeroportul Chișinău. La fel cum a procedat în cazul miliardului furat din Basarabia și a laundromatului rusesc.

El a formulat acuzații grave și a spus că Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, s-ar afla în spatele unor scheme veroase și ar urmări să devină un nou Vladimir Plahotniuc.

Scandal uriaș legat de licitația de la Aeroportul Chișinău. Se cere o anchetă la nivel internațional

„Ei cum Dumnezeu?! Eu am muncit ca aeroportul să se ducă înapoi la stat. Am făcut proteste, am avut o contribuție la dosarul care a fost început. Ca acum, după ce a preluat statul aeroportul, nu-l pot gestiona și au hotărât ei să-l dea la o firmă în baza unui angajament”, a afirmat fostul lider al Platformei DA. El a continuat: „Vor trece niște ani și o să vedeți cine a făcut angajamentul, e la cel mai înalt nivel, făcut în afara țării”, a spus Andrei Năstase la Cinema 1.

El a spus că va acționa și va depune plângeri la nivel internațional.

„Va veni timpul, cum am făcut cereri penale să se investigheze în afara țării furtul miliardului, spălătoria mafiei rusești, așa voi face cereri în străinătate să investigheze modul în care se înstrăinează astăzi Aeroportul Chișinău. Cum să faci tu legi neconstituționale, doar ca să ajungă la o firmă din Franța, care are conexiuni politice în Franța?!”, a mai precizat Năstase.

Pe cine acuză Andrei Năstase

Vinovat, în opinia sa ar fi ministrul Andrei Spînu, pe care l-a comparat cu omul de afaceri Vladimir Plahotniuc.

„Este inadmisibil ce face actuala guvernare cu dominatorul său, un oligarh în devenire, că încă nu poți să spui că-i oligarh, e pe drum”.

Năstase a amintit de începuturile în afaceri ale lui Plahotniuc. „Dar să nu uităm că și Plahotniuc așa a fost – a început de la hoții mărunte ca mai târziu să se viseze premier. Nu va pare că se aseamănă cumva? Că și ăsta vrea să fie premier” , a conchis Andrei Năstase, conform unimedia.info.