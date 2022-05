A 74 a zi de război. Zece medici ucraineni, uciși. 252 de apartamente avariate în Odesa. Vicepremierul rus vizitează Mariupol. FOTO/UPDATE

UPDATE 22: Statul Major General a transmis, într-o actualizare de informații, că armata rusă se concentrează pe distrugerea aerodromurilor din Ucraina.

Potrivit forțelor armate ucrainene, Rusia urmărește să distrugă capacitatea aeriană ucraineană, inclusiv dronele Bayraktar.

Forțele aeriene rusești și-au intensificat, de asemenea, activitatea deasupra sud-estului Ucrainei.

UPDATE 21: Două rachete au lovit o zonă rezidențială din Odesa în această seară. O a treia rachetă a fost doborâtă de sistemul de apărare aeriană ucrainean. Incendiul provocat de atacul rușilor a fost stins, transmite Kyiv Independent.

UPDATE 20: Vicepremierul rus Marat Khusnullin a vizitat orașul-port ucrainean Mariupol, marcând astfel vizita celui mai înalt oficial de la Moscova în Ucraina, pe perioada războiului.

„Am vizitat teritoriile eliberate ale DNR (Republica Populară Donetsk – n.r.) și LNR (Republica Populară Luhansk – n.r.). Am vizitat Mariupol, Volnovakha, Luhansk și alte orașe și am discutat cu localnicii”, a transmis vicepremierul de la Moscova.

„În regiuni începe restabilirea vieții pașnice – multă muncă. Noi vom ajuta. Este necesar, în mod special, să se desfășoare lucrări pe scară largă pentru a oferi asistență umanitară”, a adăugat Marat Khusnullin în mesajul publicat pe Telegram.

Un material video a arătat o întâlnire a lui Khusnullin cu Denis Pușilin, liderul autoproclamatei Republici Populare Donetsk. În replică, Petro Andrușenko, un consilier al primarului ucrainean ales din Mariupol, a declarat că Khusnullin a vizitat portul maritim din Mariupol.

„Pe lângă banalele jafuri, astfel de vizite se referă din ce în ce mai mult la încercările de a integra direct teritoriile ocupate în Rusia”, a declarat Andrușenko.

UPDATE 19: Ofițerul de informații Azov Illya Samoylenko a declarat că apărătorii ucraineni din Mariupol au trei opțiuni: să rămână în așteptare, fără să lupte, să capituleze sau să lupte până la capăt.

Dacă apărătorii ucraineni se predau, soldații Azov au șanse foarte mici de supraviețuire și de aceea singura opțiune acceptabilă este să continue să lupte, a adăugat el.

Propagandiștii de la Kremlin i-au demonizat pe luptătorii Azov și au lăsat să se înțeleagă că aceștia nu ar trebui să fie lăsați în viață dacă se predau.

UPDATE 18: Un băiat în vârstă de 12 ani a ridicat muniție de la ruși și a murit în urma unei explozii în regiunea Dnipropetrovsk.

Guvernatorul regional Valentyn Reznychenko a informat că un băiat din districtul Synelnikove din regiune a găsit muniție de la o bombă cu dispersie și a adus-o acasă. La scurt timp, în urma unei explozii, copilul și-a pierdut viața.

UPDATE 17: Președintele american Joe Biden și liderii G7 s-au reunit într-o ședință online cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și au discutat despre noi măsuri pe care SUA și aliații săi le iau pentru a pedepsi Rusia pentru invazia neprovocată a Ucrainei.

Acestea includ sancțiuni împotriva celor mai mari trei canale de televiziune din Rusia și un angajament din partea fiecărui membru al G7 de a elimina treptat importurile de petrol rusesc, potrivit unui oficial de rang înalt al administrației și unei fișe informative a Casei Albe.

„Acesta este deja un eșec pentru Putin, iar noi vom continua să onorăm lupta curajoasă a poporului ucrainean și să-l ascultăm pe președintele Zelensky”, a declarat un înalt oficial reporterilor, înainte de întâlnirea cu președintele.

Același oficial a adăugat că, în timp ce liderii vor face astăzi „un bilanț al situației în care ne aflăm”, convorbirea va sublinia, de asemenea, modul în care președintele rus Vladimir Putin „dezonorează” sacrificiile făcute de cetățenii ruși sovietici, dintre care milioane și-au sacrificat viețile pentru a învinge fascismul în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Putin dezonorează aceste sacrificii prin răspândirea minciunilor sale, a dezinformării sale cu privire la barbaria pe care o comite în Ucraina… Este cu adevărat o șansă de a spune adevărul și de a demonstra unitatea noastră continuă”, a declarat acest oficial despre apel.

Noile sancțiuni anunțate duminică de SUA implică tăierea accesului mijloacelor de informare controlate de Kremlin la agenții de publicitate și la tehnologia de producție din SUA.

Americanii și aliații vor interzice Rusiei să utilizeze servicii furnizate de SUA, precum consultanță în management sau consultanță corporatistă și contabilitate, precum și vor impune noi controale la export împotriva sectorului industrial rusesc.

Anunțul de duminică include, de asemenea, aproximativ 2.600 de restricții de viză pentru oficialii ruși și belaruși și primele sancțiuni împotriva directorilor de la Gazprombank – instituția prin care cea mai mare parte a Europei cumpără gaz rusesc.

UPDATE 16: Forțele armate ucrainene spun că au continuat să reziste eforturilor de duminică ale unităților rusești de a pătrunde în mai multe zone. Principala ofensivă rusă a avut loc la sud de orașul Izium, într-un efort de a încercui trupele ucrainene care apără părți din regiunea Luhansk.

Statul Major General ucrainean a informat că „inamicul a regrupat unități și a refăcut proviziile pentru a intensifica ofensiva”, dar o încercare de a cuceri noi teritorii a fost respinsă. „Ocupanții nu mai desfășoară o ofensivă activă în direcția Harkov”, au spus reprezentanții ucraineni, indicând o aparentă schimbare a concentrării rusești.

Cu toate acestea, unele părți ale regiunii continuă să fie bombardate de artileria rusă și au avut loc lupte mai la est, foarte aproape de granița cu Rusia, unde forțele ucrainene încearcă să avanseze pe liniile de aprovizionare rusești.

Statul major a transmis că, în Luhansk, „inamicul se pregătește să ia cu asalt Severodonetsk și Lysychansk”, două orașe pe care rușii le bombardează de săptămâni întregi. În aceeași regiune, rușii par să dețină acum controlul total asupra orașului Popasna, dar nu au făcut progrese dincolo de acesta în direcția Bakhmut, la vest.

În Mariupol, a informat Statul Major din Ucraina, intensitatea ostilităților a scăzut.

Una dintre cele mai active zone de luptă din ultimele zile a fost coasta Mării Negre. Comandamentul aerian al Ucrainei din sud a declarat duminică că a doborât o rachetă de croazieră rusă lansată de un Su-35 rusesc în cerul Mării Negre.

UPDATE 15: Ambasadorul interimar al SUA în Ucraina, Kristina Kvien, și un grup de diplomați americani s-au întors la ambasada din Kiev, pentru prima dată de la începutul războiului.

De asemenea, Ambasada Canadei revine și ea la Kiev.

Ambasada SUA din capitala ucraineană a fost închisă la jumătatea lunii februarie, pe măsură ce creștea îngrijorarea cu privire la acțiunile militare rusești. Un mic grup de diplomați americani a fost mutat în orașul Lviv din vestul Ucrainei, înainte de a trece granița în Polonia și de a face naveta în Ucraina. Pe 24 februarie – în aceeași zi în care a început invazia militară a Rusiei – SUA a suspendat serviciile din Lviv.

UPDATE 14: Premierul canadian Trudeau a fost „șocat”, după ce a vizitat casele locuitorilor locali care au trăit pașnic până la venirea ocupanților ruși, au transmis autoritățile din Ucraina, potrivit ziarului Kyiv Independent.

UPDATE 13: De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, 10 medici au fost uciși și alți 40 au fost răniți, potrivit șefului Ministerului Sănătății de la Kiev, Viktor Lyashko.

UPDATE 12: Noi explozii au fost raportate în Odesa, în după-amiaza zilei de duminică, a informat presa ucraineană. Pe cer au fost vizibile dâre de fum caracteristice operațiunilor de apărare aeriană.

UPDATE 11: Reprezentanții Primăriei din Odesa au oferit, în urmă cu puțin timp, noi informații despre atacul rușilor din Odesa de pe data de 7 mai. Nouă clădiri de apartamente rezidențiale au fost avariate. 343 de ferestre ale apartamentelor au fost distruse.

„Imediat după terminarea semnalului de alarmă, angajații noștri au început să elimine consecințele loviturii: au colectat și îndepărtat sticla spartă, au reparat ferestrele, au oferit locuitorilor peliculă pentru reparații temporare rapide”, au informat reprezentanții Primăriei din Odesa.

După cum se specifică în Departamentul de Economie Urbană al Primăriei din Odessa, 252 de apartamente au fost avariate direct din cauza acestui bombardament. În prezent, zona este curățată de geamurile și ramele sparte.

În dimineața zilei de astăzi, mai rămăseseră de finalizat lucrările în aproximativ 25% dintre apartamente.

UPDATE 10: Google a început să blocheze conturile deputaților din Duma de Stat care fac obiectul sancțiunilor occidentale, a anunțat agenția de presă Nexta.

UPDATE 9: Premierul canadian Justin Trudeau a efectuat o vizită neanunțată în orașul ucrainean Irpin, care a fost supus unor bombardamente intense la începutul invaziei și a fost ocupat temporar de forțele rusești.

Primarul localității, Oleksandr Markushyn, a declarat că Trudeau a venit în regiune „pentru a vedea cu ochii săi toată grozăvia pe care ocupanții ruși au provocat-o orașului nostru”.

Canada a fost unul dintre cei 12 membri fondatori ai NATO în 1949. Ea a alocat peste 118 milioane de dolari în echipamente militare pentru a sprijini Ucraina de la începutul acestui an, potrivit guvernului.

UPDATE 8: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat Rusia că a pus în aplicare „o reconstrucție sângeroasă a nazismului”. Într-un discurs de comemorare a celui de-al Doilea Război Mondial, el a declarat că armata rusă reproduce „atrocitățile” naziste în timpul invaziei țării sale.

„Întunericul s-a întors în Ucraina și a redevenit alb și negru. Răul s-a întors, într-o uniformă diferită, sub sloganuri diferite, dar cu același scop”, s-a exprimat președintele ucrainean.

Referirile președintelui Zelensky la nazism par a fi o încercare de a întoarce limbajul lui Vladimir Putin împotriva sa. Rusia și-a justificat ofensiva din Ucraina ca fiind o „operațiune specială” pentru „demilitarizarea” și „denazificarea” vecinului său.

UPDATE 7: Prima doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, s-a deplasat pe neanunțate în Ucraina, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean.

UPDATE 6: Se crede că cel puțin șapte generali ruși au fost uciși în Ucraina – o rată extraordinară a victimelor pentru orice armată. În cea mai recentă actualizare a informațiilor, Ministerul britanic al Apărării atribuie prezența atâtor comandanți pe teren dificultăților în materie de comandă și control, precum și performanțelor șovăitoare ale Rusiei.

„Comandanții ruși deleagă rareori autoritatea operațională subordonaților lor, care, la rândul lor, nu dobândesc o experiență vitală de conducere”, a informat Ministerul Apărării.

„Acest lucru a dus la o forță care răspunde lent la eșecuri și care este incapabilă să își modifice abordarea pe câmpul de luptă”, au mai arătat reprezentanții instituției guvernamentale britanice.

UPDATE 5: Mai multe informații despre conferință de presă de la combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Locotenentul Illia Samoilenko spune că „predarea nu este o opțiune, deoarece Rusia nu este interesată de viețile noastre”.

„Pentru noi, capitularea este inacceptabilă. Nu putem acorda un cadou atât de mare inamicului. A fi capturat pentru mine înseamnă a fi mort. Luptăm împotriva unui agresor, a inamicului care aduce teroarea în Ucraina, împotriva barbariei lor”, a spus locotenentul.

UPDATE 4: Trupele ruse au capturat orăşelul Popasna, din estul Ucrainei, după săptămâni întregi de lupte, au anunţat surse ucrainene, citate de dpa.

„Din nefericire, trupele noastre s-au retras oarecum din Popasna, pentru că oraşul a fost bombardat mai bine de două luni. Totul în Popasna a fost făcut una cu pământul”, a declarat duminică guvernatorul din Lugansk, Serhii Gaidai, într-un interviu televizat, potrivit agenţiei de presă Unian. Înainte de izbucnirea războiului, la 24 februarie, Popasna avea o populaţie de circa 20.000 de persoane.

Toate localităţile din regiunea Lugansk sunt în prezent puternic disputate. În prezent, forţele proruse controlează aproximativ 90% din teritoriu.

UPDATE 3: Ministerul Apărării rus a anunţat că a distrus în cursul nopţii cu o rachetă o navă de război ucraineană în apropierea portului Odesa, din sudul Ucrainei, transmite Reuters. Potrivit armatei ruse ar fi vorba despre o corvetă Project 1241, de tip sovietic, clasa Tarantul – conform clasificării NATO. Informația nu a putut fi confirmată din surse independente.

UPDATE 2: Vladimir Putin a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia zilei care marchează înfrângerea armatei naziste și a ținut să menționeze, referitor la războiul din Ucraina, că victoria îi va aparține, la fel cum s-a întâmplat în 1945, trasmite EFE.

„Astăzi, militarii noştri, la fel ca strămoşii lor, se bat cot la cot pentru eliberarea ţării lor natale de mizeria nazistă, cu încrederea că, la fel ca în 1945, victoria va fi a noastră. Astăzi, datoria comună este de a împiedica renaşterea nazismului, care a provocat atâtea suferinţe popoarelor din diferite ţări“, a declarat Vladimir Putin.

Liderul de la Kremlin le-a urat tuturor locuitorilor din Ucraina „un viitor paşnic şi drept”. Asta după ce le-a distrus țara, iar bombele armatei ruse au ucis mulți civili. În plus atacurile în anumite zone din Ucraina ar fost intensificate.

UPDATE 1: Armata ucraineană a publicat un mesaj pe canalul Telegram și susține că a doborât un elicopter rus care survola Insula Șerpilor. „Nu ne putem opri din a face asta: alungăm inamicul din fiecare bucată de pământ, chiar și de pe o insulă mică, din mare, chiar din aer”, a spus Comandamentul Operațional Sud.

În replică, Ministerul rus al Apărării, a postat un mesaj tot pe Telegram în care anunță noi distrugeri ale tehnicii de apărarea ucrainene, tot în zona Insulei Șerpilor. „În total, patru avioane ucrainene, patru elicoptere, dintre care trei cu trupe de debarcare la bord, trei vehicule aeriene fără pilot Bayraktar-TB2 (drone, n.red.) și o barcă de asalt de debarcare a Marinei ucrainene au fost distruse”, au transmis rușii, fără însă să publice fotografii sau înregistrări video.vreo imagine.

Știre inițială: Armata ucraineană duce lupte grele împotriva forțelor ruse în regiunile separatiste Donețk și Lugansk, orașul port Mariupol și regiunea sudică Herson.

Serghei Aksionov, liderul prorus şi şeful aşa-zisului Guvern al „Republicii Crimeea”, a declarat că regiunea sudică Herson „a fost eliberată de naţionalişti şi de controlul Kievului”. Se așteaptă ca Rusia să declare o nouă Republică Populară Herson după modelul provinciilor separatiste din Donbas.

O bombă a distrus o școală devenită buncăr pentru 90 de persoane, în apropiere de Lîsîceansk. Șase persoane, printre care doi copii și-au pierdut viața. Alți doi oameni au fost ucişi în urma bombardării de către ruşi a unei şcoli din satul ucrainean Bilogorivka, dar există temerea că circa 60 de persoane prinse sub dărâmături și se presupune că nu au supraviețuit, a declarat duminică guvernatorul regiunii Lugansk (est), Serhii Gaidai, transmite Reuters.

Potrivit Interfax-Ucraina, autoritățile ucrainene din regiunea sudică Harkov, orașul port Odesa și Poltava au raportat noi atacuri puternice ale forțelor ruse asupra unor ținte ucrainene. Un tânăr de doar 28 de ani a fost ucis, după ce un bombardament puternic i-a lovit locuința din Korobochkyne.

Potrivit sursei citate, o rachetă de croazieră din Poltava a fost doborâtă de forțele ucrainene. O altă rachetă a lovit o instalație de infrastructură din Karlivka (Poltava), provocând incendii și pagube serioase, dar niciun civil nu a fost rănit.

Forţele armate ucrainene anunță au distrus 80 de ocupanţi şi zece unităţi de echipament militar rusesc în sudul Ucrainei, transmite Ukrinform.

