Gestul lui Jill Biden va marca istoria! Ce a făcut prima doamnă SUA după ce a părăsit România. Nimeni nu era pregătit pentru așa ceva

Prima doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a petrecut o parte din Ziua Mamei făcând o călătorie neanunțată la Uzhhorod, Ucraina, un orășel din extremitatea sud-vestică a țării care în ultimele zece săptămâni a suferit atacuri și bombardamente din partea rușilor.

La o școală care servește acum drept locuință temporară pentru cetățenii strămutați, Jill Biden s-a întâlnit cu prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, care nu a mai fost văzută în public de la începutul războiului, adică de pe data de 24 februarie.

„Am vrut să vin de Ziua Mamei”, i-a spus Jill Biden omologului său ucrainean, cele două femei fiind așezate la o masă mică, într-o sală de clasă a unei foste școli care acum este o sursă de locuințe temporare pentru ucrainenii strămutați, printre care se numără și 48 de copii.

„Ne-am gândit că este important să arătăm poporului ucrainean că acest război trebuie să înceteze. Iar acest război a fost brutal. Poporul Statelor Unite este alături de poporul ucrainean”, a mai spus prima doamnă a Statelor Unite ale Americii.

The moment First Ladies Jill Biden 🇺🇸 and Olena Zelenska 🇺🇦met today in Uzhhorod, Ukraine pic.twitter.com/9UsdBBA6Eh

— Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46) May 8, 2022