9 martie, zi cu dublă semnificație pentru credincioși. Sfinții 40 de Mucenici și comemorarea Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989

Pe 9 martie, Biserica Ortodoxă Română marchează două momente importante pentru credincioși: pomenirea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia și comemorarea Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989. Această zi este dedicată memoriei românilor care și-au păstrat credința ortodoxă în fața regimului totalitar și au îndurat suferințe grele în închisori și lagăre, unii plătind cu viața pentru statornicia lor, arată Patriarhia Română.

„În fiecare an, la această dată, avem îndatorirea morală de a ne aminti de românii care au luptat împotriva regimului totalitar comunist, mărturisind credința ortodoxă împotriva ateismului și care au fost închiși în lagăre și închisori, îndurând aici suferințe inimaginabile, iar unii dintre aceștia înfruntând chiar moartea”, arată reprezentanții Patriarhiei.

Anul 2026 a fost declarat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar. Pe 6 februarie, Patriarhia Română a proclamat canonizarea a 16 Sfinte Femei Românce, printre care Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești, bătută mortal pentru credința sa, și Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași, deportată peste 15 ani în Siberia de comuniștii sovietici.

Biserica face apel la credincioși să se roage pentru odihna sufletelor tuturor celor care și-au dat viața sau au suferit pentru credință, evidențiind curajul, statornicia și devotamentul lor față de Hristos și neam. Acești eroi sunt pomeniți la fiecare Sfântă Liturghie, alături de toți cei care au apărat libertatea, demnitatea și unitatea poporului român.

„Pe acești luptători români pentru credință, luminoase modele de curaj, demnitate, statornicie în credință și iubire de neam, Biserica îi pomenește, cu preţuire şi evlavie, la fiecare Sfântă Liturghie, alături de eroii din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pentru apărarea patriei, libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român”, mai arată Patriarhia Română.

Sfinții 40 de Mucenici de la Sevastia au trăit în timpul împăratului Licinius (308-324), cunoscut pentru persecuțiile împotriva creștinilor. Guvernatorul Armeniei i-a obligat să se închine idolilor, însă ei au refuzat, fiind întemnițați timp de opt zile și bătuți cu pietre. Ulterior, au fost condamnați la moarte prin înghețare în lacul Sevastiei.

Potrivit legendei, la miezul nopții, unul dintre mucenici a cedat frigului și a încercat să fugă spre o baie caldă pregătită de persecutori, murind pe drum. Ceilalți 39 au continuat să se roage, iar apa s-a încălzit, gheața s-a topit, iar peste ei au coborât 40 de cununi strălucitoare. Unul dintre soldații de pază, martor la acest miracol, s-a aruncat în apă și a mărturisit credința creștină, alăturându-se mucenicilor.

Guvernatorul a ordonat apoi zdrobirea picioarelor mucenicilor cu ciocane, iar doar un singur supraviețuitor, Meliton, a rămas în viață. Mama sa l-a luat în brațe și l-a așezat în carul destinat trupurilor celorlalți martiri, dar Meliton a murit pe drum, în brațele mamei sale. Această poveste rămâne un simbol al curajului, credinței și sacrificiului suprem în numele lui Hristos.