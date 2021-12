Sursa foto: EEC-Razvan Valcaneantu

82% dintre români nu au încredere în politicieni. Cum vrea Marcel Ciolacu să salveze țara: „E normal să avem o repulsie”

82% dintre români sunt de părere că România merge într-o direcție greșită. Neîncrederea cetățenilor în clasa politică a atins cote extraordinar de înalte, unele voci susținând că este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când are loc un astfel de fenomen. „Noi am stat 50 de ani sub comunism. E normal că avem o repulsie în a ne mai spune cineva ce trebuie să facem”, a comentat președintele PSD, Marcel Ciolacu, situația în cauză.