8 ianuarie, ziua în care Îngerul Copiilor ar fi împlinit 70 de ani. Iată ce avere a lăsat în urma sa marele profesor Marin Burlea

Pe 8 ianuarie, „Îngerul Copiilor”, Prof. Marin Burlea ar fi împlinit 70 de ani. Din păcate, o boală nemiloasă l-a smuls de lângă familia sa și de lângă a doua familie de la Pediatrie, Iași. În memoria lui, redăm câteva date biografice din uriașa sa carieră și vorbele pline de înțelepciune, care au rămas ca o neprețuită avere pentru toți cei care l-au cunoscut.





„Nu regret nimic. A trăi în trecut e un consum psihic ilogic, care nu te ajută. Eu consider că mai am de învățat, deși mă apropii de o vârstă venerabilă – 70 de ani. Dacă ar fi să dau filmul înapoi și să mă apuc acum de școală, cred că n-aș omite niciuna dintre etapele pe care le-am făcut, sunt extrem de mulțumit, nu sunt lipsit de modestie, dar în mod aproape surprinzător și pentru mine am atins toate obiectivele pe care le-am avut. Cred că am avut noroc în viață și la vârsta mea nu cred că aș mai avea alte aspirații care să îmi provoace tristețe dacă dau filmul înapoi. Bineînțeles că eu vreau să profesez în continuare, să lucrez efectiv zi de zi și în spital, și în mediul privat. Cred că asta este ceea ce te menține. În momentul în care lucrezi cu motoarele turate, ai șanse să nu îmbătrânești. În momentul în care încetinești viteza de reacție, de activitate și de profesie, începi să te plafonezi și să o iei la vale. Intri în declin”, spunea Prof. Univ. Dr. Marin Burlea în unul dintre ultimele sale interviuri, cu trei luni înainte de a părăsi această lume: 26 octombrie 2018!

Pediatrul de la Leagănul de copii

Prof. univ. dr. Marin Burlea s-a născut în satul Crețești, comuna Vidra, județul Ilfov, în data de 8 ianuarie 1949. În anul 1967 a absolvit Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” din Iași, iar între anii 1967-1973 a fost student al Facultății de Medicină, secția Pediatrie, IMF Iași. În anul 1976, după stagiul obligatoriu, la acea dată, în mediul rural, mai exact în comuna Reviga, jud Ialomița, câștigă prin concurs postul de medic pediatru la Leagănul de Copii, secția Tătărași și intră în stagiul de secundariat, specialitatea Pediatrie, cu efectuarea cursului și a stagiului în Clinica a II- a Pediatrie, Spitalul Clinic de Copii Iași, sub directa îndrumare a Prof. Dr. Marcel Burdea.

În anul 1979 devine medic specialist pediatru și se transferă la Spitalul de Copii, desfășurându-și activitatea în perioada 1980-1985 la Clinica a-II-a Pediatrie, Serviciul Terapie Intensivă.

În anul 1995 obține diploma de Doctor în Științe Medicale, cu teza intitulată ″Corelaţii clinicoendoscopice şi histobacteriologice în afecţiunile esogastroduodenale la copil″.

A parcurs etapele evoluției universitare de la șef de lucrări, conferențiar și, din 2002, profesor universitar și șef de clinică, fiind și coordonator național pentru atestatul de endoscopie digestivă diagnostică pediatrică (din 2010) și rezidențiatul de gastroenterologie pediatrică, nou înființat in 2016.

Profesorul Marin Burlea a fost manager general al Spitalului de Urgențe pentru Copii “Sf. Maria” (între 1990-1997 și 2002-2002-2009); membru al Comisiei Senat UMF “Gr. T. Popa” Iași (în perioada 2002-2012); prorector al Universității de Medicină și Farmacie “Grigore .T Popa” (între anii 2004-2006, respectiv 2011-2012); senator în Parlamentul României (între anii 2012-2016); vicepreşedinte al Comisiei de Educaţe şi Sport din Senatul Romaniei (în perioada 2013 – 2016); membru al Academiei de Științe Medicale din anul 2014; din anul 2009 și până în prezent a fost președintele ales al Societății Române de Pediatrie, fiind fondatorul Școlii de Vară de Pediatrie ajunsă în 2018 la cea de-a XIVa ediție. A fost membru în board-ul European Paediatric Association, European Academy of Paediatrics și Co-Președinte al Societății Româno-Italiene de Pediatrie și al Societății omâno-Turce de Pediatrie.

A publicat peste 300 de lucrări științifice în extenso și rezumat, o mare parte fiind indexate în reviste de circulație internațională.

În cadrul congresului ″14th International Workshop on Neonatology″, CagliariItalia, la inițiativa Grupului Norman de Nefrologie și Urologie Neonatală, în octombrie 2018, a fost creat premiul internațional „Marin Burlea” destinat tinerilor cercetători.

A fost decorat post-mortem de către președintele României cu Ordinul Naţional „Steaua României″ în grad de Cavaler.

Prof. univ. dr. Grigore Tinică: „Prof. Marin Burlea a plecat la Dumnezeu. Prea devreme. Prea curând pentru el, pentru familia lui, pentru studenții și pacienții lui, pentru prietenii lui, pentru toți cei care l-am cunoscut și respectat, total și necondiționat.

În timpul din urmă, s-au scurs sute de mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare, în mass media și în inimile tuturor celor pe care i-a atins prin existența sa.

Nimeni dintre cei care l-au cunoscut pe Profesorul Burlea nu îl poate uita: a fost o persoană excepțională și binecuvântată, atât în vremuri bune, cât și în cele mai proaste, nu și-a pierdut niciodată puterea de a râde, de a zâmbi, sau de a-i inspira pe ceilalți prin bunătatea sa.

Ce aș putea eu să adaug acum?

Dumnezeu i-a dat o viață, o viață umană, o viață de familie, socială, și o viață politică, toate închinate comunității, dedicate Omului, undeva deasupra rapacităților cotidianului, a laturii fragile, bolnave sau rănite a celor ce locuiesc în casa comună a pământului românesc.

Și mai presus de orice, a rămas aici. Cu o înțelepciune nativă a reușit să discearnă între valoarea vieții personale și a celei comunitare, pe care le-a păstrat și promovat în condițiile deloc ușoare ale perioadei de tranziție socio-politică și economică din România timpurilor pe care le trăim.

Este complicat de a vorbi la trecut despre un prieten, coleg, tată și soț, mentor și profesor, personalitate marcantă a țării noastre și a lumii medicale ieșene.

A trecut prin ani, păstrându-și agerimea minții și profunzimea gândirii, servind cu fidelitate Templului Medicinei.

A știut întotdeauna cum să ia atitudine în cele mai dificile situații, păstrându-și verticalitatea în subiecte dificile de cultură, medicină, societate și națiune.

Din aceste considerente, și nu doar, este prea devreme despărțirea de un Prieten Drag căruia i-am cântat de multe ori La Mulți ani, în convingerea că urările noastre îl vor ține lângă noi.

Dar timpul lui, ca și al nostru, a fost limitat. Toate așteptările, tot orgoliul, toate fricile existențiale expiază în fața morții, eludând unicul lucru cu adevărat important: viața.

Prin meseria mea mă întâlnesc cu moartea zi de zi, și uneori sper că am ajuns la un oarecare consens cu trăirile ei: fiecare știm de existența celuilalt și ne respectăm. Dar atunci când ne luăm reciproc prietenii, antagonismul dintre noi se adâncește.

Nimeni nu vrea să moară, și totuși ne apropiem de moarte cu fiecare suflet drag care pleacă în Marea Călătorie. Ca și părinții, prietenii stau între noi și moarte.

Astăzi, când Marin Burlea nu se mai bucură împreună cu noi de viață, e multă tăcere. Din noi parcă s-a rupt ceva odată cu plecarea lui, deși fiecare îl purtăm în inimă. Dragii mei, să-i păstrăm memoria, să-i cinstim spiritul și să ne rugăm lui Dumnezeu să-și găsească liniștea. Transmit toate gândurile mele bune familiei. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat șansa de a face parte măcar o clipă din viața profesorului Marin Burlea. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”

Prof. Univ. Dr. Luminița Smaranda Iancu: „Recent a trecut în neființă Prof. Univ. Dr. Marin Burlea, cel pe care mulți dintre noi îl știm înconjurat de copii, pentru că a avut drept crez în viață să aducă speranță și sănătate, micuților pacienți, al căror zâmbet i-au adus fericirea și recompensa supremă. A fost medic și dascăl, formator de școală, pediatria datorându-i și înființarea noii specialități de gastroenterologie pediatrică pentru care s-a format și în care a crezut cu toată ființa. În îndelungata carieră a fost mai mult sprijinul pacienților, sărbătorile fiind petrecute mai întâi în spital și mai apoi cu cei dragi, familia deosebită pe care a clădit-o împreună cu soția sa, fiindu-i alături și înțelegându-i menirea. Personalitate dinamică și entuziastă, și-a păstrat aceste calități indiferent de trecerea anilor, fiind pentru studenți și rezidenți un model de profesionalism și dăuire, ținând în a-i forma ca viitori medici bine pregătiți, dar și dedicați, sufletiști și empatici. L-am cunoscut personal și am avut ocazia să-i știu preocupările constante pentru bunul mers al școlii medicale ieșene, fiind pentru mulți ani și președintele Societății Române de Pediatrie, cu sprijinul căreia a organizat numeroase manifestări științifice, inclusiv cu participare internațională, bucurându-se de aprecire nu numai în țară, ci și în străinătate. Am speranța că tinerii pe care i-a format vor duce mai departe renumele școlii medicale ieșene și-i vor păstra memoria vie, distinsul Profesor făcând parte din pleiada acelor personalități care au fost, sunt și vor fi respectate, recunoscute și iubite, având un loc special în raiul inimilor noastre. Dumnezeu să il ierte și să îl odihnească în pace!”

Prof. Univ. Dr. Diana Bulgaru Iliescu: „Cu dragoste, Domnului Profesor,

Mentor, profesor, doctor de excepție, dar mai presus de toate, prieten – acesta este omul Marin Burlea. Un om care a lăsat în urma lui un gol imens, atât în breasla pe care a ales-o și pe care a reprezentat-o cu onoare, dar mai ales în sufletele oamenilor și în special ale prietenilor care l-au cunoscut și prețuit enorm. Am avut privilegiul să trăiesc în preajma acestui mare OM și, mai mult decât atât, să învăț enorm de la domnul Profesor. Iertarea, răbdarea, înțelegerea celor din jurul nostru sunt stările pe care profesorul Marin Burlea știa să le exprime atât de bine și totodată să le le sădească în sufletele prietenilor săi. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care profesorul Marin Burlea nu poate dispărea din sufletele noastre. Îmi este greu să cred că lumea va fi la fel de bună după plecarea domniei sale. Drum bun, prieten drag!”

Conf. univ. dr. Smaranda Diaconescu: „Îmi aduc aminte prima întâlnire cu dumnealui… undeva prin 1996. M-au impresionat încă de atunci modestia dumnealui, știința de a se face agreabil, felul în care își adapta discursul în funcție de interlocutorul pe care îl avea în față. Avea o capacitate extraordinară de a te motiva… În primul rând prin exemplul personal. Zâmbea chiar și atunci când lucrurile nu erau chiar așa cum și-ar fi dorit. Știa să aștepte ca lucrurile să se așeze, știa momentul cel mai potrivit pentru acțiune, dar anticipa și momentele de expectativă. Făcea construcții pe termen lung, gândea un puzzle în care piesele se așezau singure, într-o mișcare aparent naturală dar foarte atent direcționată. Nu cred că am cunoscut un observator mai fin al naturii umane; știa exact ce fel de om are în față după primele trei fraze. Avea o lumină aparte în ochi atunci când privea un copil. Mereu avea un proiect, niciodată nu era prea mult sau prea greu. Niciodată nu părea obosit, chiar și atunci când era. Nu îmi aduc aminte multe lucruri care să fi rămas doar în stadiul de idei și spunea uneori: “Plec fără regrete”. A fost un om de acțiune în sensul cel mai adevărat al cuvântului, știa să adune oameni în jurul său, știa să medieze situații aparent fără ieșire. Ne vom întreba de multe ori: “Cum ar fi procedat domnul profesor în această situație?” Privea lucrurile cu umor și cu detașarea dată de experiența și știința vieții.

