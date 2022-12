6 dintre cele mai așteptate filme în 2023

Însă 2023 se anunță și mai interesant. Multe producții foarte așteptate sunt programate să apară anul viitor în cinematografe, de la biopicurile istorice la filmele de acțiune și cu super-eroi Marvel.

Cu toate că unele case de producție cum este Warner Bros. au ales să prezinte noile creații pe platformele de streaming, asta nu înseamnă că ele nu vor ajunge și în marile cinematografe din întreaga lume. Așa că pasionații de filme pot să-și noteze în calendar datele de lansare ale noilor creații.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania (2023)

În luna februarie vom putea vedea pe marele ecrane coproducția Ant-Man and The Wasp: Quantumania (2023). Este un film de acțiune, aventură și comedie sub regia lui Peyton Reed. Scott Lang și Hope Van Dyne, împreună cu Hank Pym și Janet Van Dyne, explorează tărâmul cuantic, unde interacționează cu creaturi ciudate și se lansează într-o aventură care depășește limitele a ceea ce credeau că este posibil.

John Wick: Capitolul 4

În martie este programat să apară John Wick: Capitolul 4 cu Keanu Reeves în rolul faimosului John Wick. Filmul va duce mai departe povestea de succes regizată de Chad Stahelski. Nu știm prea multe despre filmul de acțiune care a ajuns la a 4-a parte din franciză, dar cu siguranță John Wick și breasla asasinilor internaționali vor avea din nou multe de împărțit.

The Super Mario Bros

Aprilie îl va aduce pe marile ecrane pe vestitul Mario. Această adaptare pe marele ecran a personajului emblematic Nintendo și a prietenilor săi este produsă de Chris Meledandri de la Illumination (Despicable Me) și de creatorul lui Mario însuși, Shigeru Miyamoto.

Chris Pratt dă vocea faimosului instalator Goomba, care sosește în Regatul Ciuperci și îl întâlnește pe Broasca lui Keegan-Michael Key. Anya Taylor-Joy este, de asemenea, la bord în rolul Prințesei Peach, în timp ce Jack Black și Seth Rogen vor da voce lui Bowser și, respectiv, Donkey Kong, iar Charlie Day îl va juca pe Luigi.

Transformers: Rise of the Beasts

Luna iunie va fi rezervată pentru Transformers: Rise of the Beasts. Programat pentru lansare pe 9 iunie 2023, noua parte a francizei Transformers va ”teleporta” spectatorii înapoi la mijlocul anilor `90, în timp ce o echipă de arheologi se poticnește într-un conflict tripartit între diferite facțiuni ale Transformers. Filmul este bazat pe clasica poveste Beast Wars și va fi regizat de Steven Caple Jr. (Creed II), cu Peter Cullen reluând rolul său de voce a lui Optimus Prime.

Aquaman and the Lost Kingdom

Rezervați luna decembrie pentru Aquaman și regatul pierdut / Aquaman and the Lost Kingdom. James Wan se întoarce pe scaunul regizorului pentru o nouă încercare în lumea Atlantidei și a super-eroului DC Aquaman (Jason Momoa), cărora li se vor alătura Amber Heard (Mera), Patrick Wilson (Ocean Master) și Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta). Mai știm că Ben Affleck se întoarce ca Batman în continuarea filmului „Aquaman”.

Mission: Impossible – Dead Reckoning

În luna iulie ne vom revedea cu Tom Cruise în rolul lui Ethan Hunt din Mission: Impossible – Dead Reckoning. Franciza Misiune Imposibilă continua cu al 7-lea film care va fi lansat în cinematografe pe 14 iulie 2023. Această producție readuce fețe familiare ale francizei precum Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Henry Czerny și Vanessa Kirby și Esai Morales jucând rolul principal al răufăcătorului. Conform programului de filmări, în 2024 vom avea Misiune Imposibilă 8.