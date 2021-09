5 cuvinte care au adus ruptura între Harry și William. „A luat-o razna!″

Cei care au cumpărat recent Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (n.r. - Găsirea libertății: Harry și Meghan și crearea unei familii regale modern), biografia neoficială despre renunțarea Prințului Harry la statutul de membru senior al Familiei Regale, au aflat, printre altele, că fratele său, Prințul William, i-a adresat 5 cuvinte care l-au rănit enorm pe Ducele de Sussex.