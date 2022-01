5.000 de dolari pentru a-și da demisia. Ce companie le oferă bani noilor angajați

Chris Ronzio, CEO-ul Trainual, a declarat: „Este important să știm foarte repede dacă am găsit oamenii potriviți”, spune el. „Când iei un interviu, ai doar o privire în ansamblu asupra afacerii pentru care vei lucra și a rolului pe care îl vei avea. Dacă cineva află într-o săptămână sau două că acesta nu este locul sau poziția pe termen lung, devine mai scump să-l înlocuiesc pe măsură ce își asumă mai multă muncă și responsabilitate. Oferind noilor angajați 5.000 USD, le oferim posibilitatea de a renunța după două săptămâni dacă au vreun sentiment de îndoială”, spune directorul companiei.

Ronzio a împrumutat ideea de la Zappos, care le-a oferit angajaților 1.000 de dolari pentru a renunța după aproximativ o săptămână de muncă. Zappos a folosit tehnica ca o modalitate de a testa angajatul.

Ce se urmărește cu acest mod de a face angajatul să plece

Chris Ronzio a declarat că i-a plăcut politica aplicată de Zappos şi i-a urmat exemplu, doar că suma diferă: „Avem un nou dezvoltator de software care a început la noi și, la cinci zile după angajarea sa, a venit la noi și a spus: „Acesta nu este cu adevărat rolul pe care credeam că-l voi avea atunci când am preluat postul. Cred că ar fi mai bine să accept această ofertă’”, spune Ronzio, care a lansat Trainual în 2018.

Şi continuă: „M-a făcut să mă gândesc, câți alți oameni se simt așa, dar nu au curajul să o spună? Când am început să angajăm mulți oameni”.

Chris Ronzio: „Dată fiind piața din ziua de azi, echipele de resurse umane trebuie să se miște rapid pentru a evalua candidații și să-i treacă prin tot procesul de recrutare pentru a le face o ofertă competitivă, deci e imposibil să ai dreptate 100% din timp. Oferta de a demisiona permite prafului să se așeze în urma unui proces făcut în grabă și le lasă noilor membri ai echipei să semnaleze dacă nu se simt tocmai entuziasmați”, explică el.

Ronzio spune că niciuna din cele 38 de persoane angajate de atunci și cărora li s-a făcut oferta nu și-au dat demisia

„Ne-am uitat la salariul nostru mediu când am analizat schimbarea sumei și ne-am dat seama în cele din urmă că, dacă cineva câștigă 80.000 de dolari sau 100.000 de dolari pe an, 2.500 ar putea să nu fie suficient de tentant. Ei ar putea decide să rămână în timp ce își caută un alt job fiindcă câștigă mai mult rămânând. Așa că am ajustat numărul având în vedere asta”, explică directorul companiei.

Compania oferă noilor angajați un scurt test după două săptămâni în care le spune „alege da sau nu”. Dacă doriți să rămâneți la companie, alegeți pur și simplu „da” și împărtășiți motivele deciziei dvs. Dacă doriți să plecați, alegeți „nu”, furnizați orice motiv, luați banii și plecați.

Inițial, Trainual a oferit 2.500 de dolari noilor angajaţi pentru a renunța. Până în prezent, niciuna dintre cele 38 de persoane noi angajate de la implementarea politicii nu a acceptat oferta. Așa că a ridicat recent miza la 5.000 de dolari, scrie fastcompany.com.