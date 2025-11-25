Pam Bondi: Tragerea la răspundere a lui Comey pentru conduită ilegală trebuie să continue

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a promis un apel imediat, după ce o judecătoare federală numită de Bill Clinton a decis închiderea anchetelor împotriva fostului director FBI, James Comey, și a procurorului general al statului New York, Letitia James, motivând că numirea procurorului de caz ar fi fost incorectă, potrivit Fox News.

Vorbind la un eveniment din Memphis, Pam Bondi a spus că este nevoie de „tragerea la răspundere” a celor doi „pentru conduită ilegală”.

Comentariile lui Bondi au venit după ce judecătorul districtual american Cameron Currie a respins rechizitoriile penale împotriva lui Comey și James pe motiv că procurorul care a intentat cazurile, Lindsey Halligan, nu a fost numit legal.

Judecătorul a fost de acord cu apărarea lui Comey, care a susținut că numirea lui Halligan ca procuror interimar al SUA pentru Districtul Estic al Virginiei a fost invalidă, ceea ce înseamnă că rechizitoriile au fost viciate.

„Vom lua toate măsurile legale disponibile, inclusiv un apel imediat, pentru a-i trage la răspundere pe Letitia James și James Comey pentru comportamentul lor ilegal”, le-a declarat Bondi reporterilor.

„Nu sunt îngrijorată de cineva care a fost acuzat de o infracțiune foarte gravă”, a continuat ea. „Presupuse sale acțiuni au fost o trădare a încrederii publice”, a adăugat Pam Bondi.

Reamintim că fostul director FBI James Comey a fost pus sub acuzare în septembrie 2025, fiind acuzat de declarații false în fața Congresului și de obstrucționarea unei anchete a Congresului. Aceasta a rezultat din mărturia sa din 2018 despre originile anchetei FBI privind Crossfire Hurricane, ancheta privind posibilele legături dintre campania lui Trump din 2016 și Rusia.

Comey a negat orice faptă ilicită, susținând că declarațiile sale au fost „adevărate, din câte îmi amintesc” și numind cazul „o lovitură politică, nu o căutare a dreptății”.

Letitia James a fost pusă sub acuzare separat în octombrie 2025 pentru acuzații de fraudă ipotecară și bancară, acuzată că a prezentat în mod eronat o achiziție de locuințe din Virginia ca reședință secundară în 2020 pentru a obține condiții de împrumut mai favorabile.

Procurorii susțin că aceasta a beneficiat de aproape 19.000 de dolari pe durata împrumutului.

Lindsay Halligan, fost consilier juridic al lui Trump, a fost singurul procuror federal care a semnat rechizitoriul împotriva lui Comey, acționând în calitate de procuror al Statelor Unite pentru Districtul Estic al Virginiei.

Luni, la Memphis, Pam Bondi a apărat-o pe Halligan. „Am numit-o pe Lindsay Halligan procuror special american, astfel încât să fie în instanță, să poată lupta în instanță la fel cum a fost și credem că vom avea succes în apel”, a spus Bondi.

„Și vă spun, Lindsay Halligan, am vorbit cu toți procurorii noștri, majoritatea din întreaga țară, iar Lindsay Halligan este un excelent procuror. Și rușine lor că nu au vrut-o în funcție. Mulțumesc”, a adăugat ea.