11 Ani de Unitate, Dialog și Solidaritate ! „Suntem ceea ce facem în mod repetat. Prin urmare, excelenţa nu este o acţiune, ci un obicei.” (Aristotel)

Am pornit la drum, în 2011, cu un vis frumos, curajos, o mână de Avocați și un proiect ambițios. Cu pasiune, perseverență și muncă am crescut în fiecare zi.

Tot atunci, începeam primul proiect social: „Împreună, să stopăm infracțiunile în școli!”, proiect derulat ulterior, anual, pentru ca în prezent, educația juridică să devină materie de studiu în Învățământ.

Am continuat prin implicare constantă, caritate, solidaritate, dezvoltare, am organizat conferințe, dezbateri, evenimente sportive, am sprijinit profesia și colegii avocați din București și din țară cu toată forța noastră, ori de câte ori am avut ocazia.

Acum aniversăm 11 ani de muncă, 11 ani de solidaritate, 11 ani de perseverență, pentru că împreună am învățat un lucru important: învingătorii nu renunță niciodată!

Sărbătorim 11 ani alături de colegi, așa cum „ne-am născut”. Celebrăm Dialogul, Solidaritatea și Unitatea Avocaților, prin Sport și prin Artă!

Mulțumim Uniunii Naționale a Barourilor din România, Domnului Președinte Traian Briciu, precum și Domnului Decan al Baroului București, Domnul Av. Dr. Ion Dragne, pentru tot sprijinul acordat. Totodată mulțumim colegilor avocați din toată țara pentru încredere și implicare… toate acestea încununează astăzi eforturile noastre!

În luna octombrie, Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților invită colegii avocați, dar și ceilalți profesioniști ai domeniului juridic, să participe alături de noi, la un „eveniment al excelenței” :

AvocArt, primul și cel mai mare eveniment de artă al avocaților din România, o expoziție unică de creații, ce reflectă spiritul visător din spatele matematicii juridice.

Marți, 25 octombrie, cu prilejul Zilei Europene a Avocatului, în „Sala Pașilor Pierduți” din cadrul Palatului de Justiție din București, de la ora 11.00 în note de Café-Concert, debutează AvocArt, cea mai mare expoziție de artă a avocaților din România (literatură, sculptură, pictură, arts and crafts, meșteșuguri populare, etc.), la care vă așteptăm cu drag.

Cu această ocazie, reputați autori precum Valeriu Stoica, Florentin Țuca, Doru Viorel Ursu, Eliza Ene Corbeanu, Monica Cercelescu, Nicolae Avătăj precum și, alți colegi Avocați, își vor lansa noile cărți ori vor prezenta volumele publicate, fapt pentru care le mulțumim!

Mulțumim de asemenea invitaților care au acceptat să ne onoreze cu prezența domniilor lor, dlui. Lucian ROMAȘCANU – Ministrul culturii, dlui. Marian-Cătălin PREDOIU – Ministrul Justiției, dlui. av. prof. univ. dr. Valeriu STOICA, Dnei. jud. Corina CORBU – Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, dlui. av. dr. Traian-Cornel BRICIU – Președintele UNBR, Dnei. Jud. Luminița CRIȘTIU-NINU – Președintele Curții de Apel București, dlui. av. dr. Ion DRAGNE – Decanul Baroului București, dnei. Proc. Gabriela SCUTEA – Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dlui. prof. univ. dr. Viorel ROȘ.

Felicitări stimați colegi, realizările domniilor voastre ne onorează !

Expoziția va cuprinde, în spiritul caritabil promovat în toți acești ani, o licitație de creații artistice, donate de participanți, în scopul strângerii de fonduri pentru salvarea unor vieți… de avocați ! Împreună, vom reuși!

Prin artă promovăm profesia, solidaritatea, dialogul, unitatea și toate celelalte valori în care credem !

Mulțumim pentru sprijin tuturor sponsorilor evenimentului!

Mulțumim pentru implicare, pe parcursul a 11 ani, Consiliului Director ADSA !!!

Again ! We did it !!!

Cu drag, Echipa A. D. S. A.