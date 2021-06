De ce sa cumperi un blender?

Pentru a face sosuri sanatoase de casa

In loc sa cumperi sosuri conservate sau la borcan de la magazinul alimentar, este o idee mai buna sa-ti faci in casa propriile sosuri cu ajutorul unui blender. Acestea vor fi mai sanatoase si vor contine doar ingrediente naturale. In plus, o sa iesi mai ieftin.

Pentru a prepara dressinguri mai sanatoase

Apropo de sanatate, majoritatea sosurilor de salata pe care le cumperi de la magazin sunt incarcate de grasimi si calorii, insa daca vei alege sa prepari aceste dressinguri in casa o sa descoperi ca au un gust mai bun. Ce e la fel de important – talia ta va ramane mai supla si frumoasa.

Pentru omlete mai pufoase

Bate ouale cu ajutorul unui blender inainte sa le pui in tigaie si vei observa ca vei obtine o omleta mai pufoasa, nu densa si grea.

Pentru a prepara aluatul de clatite

Pentru ca vorbim de mancaruri pentru micul dejun, folosirea unui blender pentru a prepara aluatul de clatite o sa te ajuta sa obtii o consistenta mai omogena, fara cocoloase. Nu va fi nevoie sa amesteci manual pana cand iti cade mana.

Pentru a gati supe mai cremoase

Cand prepari supa crema preferata, alege sa o amesteci cu ajutorul unui blender si in doar cateva minute aceasta va deveni mai moale si mai fina.

Pentru a prepara shake-uri proteice

Dupa antrenamente sau activitate fizica, poti sa-ti ajuti muschii sa se recupereze mai usor. Prepara un shake cu proteine si consuma-l in cele 30 de minute dupa ce ai facut sport.

Pentru a face smoothie

Aceste bauturi smoothie sunt o modalitate excelenta de a-ti incepe diminetile, asa ca pune in blender fructe, legume si gheata si te vei bucura de un mic dejun plin de nutrienti.

Pentru a face shake-ul cu gheata

In loc sa cheltui o gramada de bani pe shake-urile din comert sau pe dulciurile scumpe de la cofetarie, cumpara ingheta de vanilie si mixeaz-o cu dulciurile preferate. Vei obtine un desert foarte delicios, intr-o cantitate mai mare, pe care poti sa o depozitezi si la congelator pentru mesele viitoare.

Pentru a macina boabele de cafea

Cumpara un blender bun si il poti utiliza pentru macinarea boabelor de cafea, pentru a obtine o cafea proaspata, delicioasa.

Pentru a mixa bautura alcoolica preferata

Unele bauturi si cocktailuri, cum ar fi margarita si daiquiris, se prepara cu ajutorul blenderelor pentru a obtine consistenta si gustul perfect, ceea ce reprezinta un plus imens daca preferi aceste tipuri de bauturi.

Acestea sunt 10 motive pentru care un blender este extrem de important in casa. Cu ajutorul sau poti sa prepari rapid un fel de mancare gustos, o bautura delicioasa ori un desert original si sanatos.