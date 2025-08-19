Justitie 1.000 de lei pentru instigare la ură. Schema protestelor ilegale a lui Ilan Șor







Republica Moldova. Peste 40 de persoane se află sub cercetare penală după ce ar fi fost recrutate de membrii organizației criminale „Șor” pentru a participa, în seara zilei de 18 august, la un protest plătit în centrul Chișinăului. Potrivit Poliției, fiecare participant urma să fie remunerat cu câte 1.000 de lei pentru implicarea în acțiunile ilegale.

Instituția precizează că gruparea „Șor”, prin intermediul unor persoane interpuse, a recrutat inclusiv minori și reprezentanți ai diferitor comunități etnice. Acesta le-a promis plăți ilegale pentru a provoca dezbinare și a instiga la ură în preajma unor instituții și obiective de interes public. Participanții erau dirijați să provoace forțele de ordine prin acțiuni agresive. Persoanele identificate sunt cercetate pentru participarea la protest plătit. De asememea, acțiuni huliganice și nesubordonare la cerințele legale ale polițiștilor. În paralel, autoritățile desfășoară măsuri procesuale împotriva organizatorilor și membrilor organizației criminale „Șor”.

Amintim că în data de 18 august, mai mulți tineri de origine romă și găgăuză au fost conduși la inspectoratele Poliției pentru audieri. Asta după ce au participat la proteste plătite în apropierea unor instituții publice din centrul Chișinăului. În încercarea de a genera haos și prin comportament agresiv față de forțele de ordine, tinerii au fost imediat opriți de Poliție.

Reprezentanții instituției au subliniat că sancționarea tentativelor de destabilizare nu are legătură cu etnia sau limba vorbită. Aceștia au atras atenția că implicarea minorilor în acțiuni ilegale este pedepsită sever. Poliția a făcut apel către cetățeni să nu cadă în plasa promisiunilor financiare ilegale. Mai mult, ei sunt îndemnați să respecte legea.

Amintim că pe 16 august zeci de cetățeni au participat la un protest neautorizat la Gară, răspunzând apelului lui Ilan Șor de a manifesta „nonstop” împotriva guvernării. Aceștia au încercat să instaleze corturi în scuarul Gării, însă oamenii legii au împiedicat acțiunea.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a avertizat că persoanele care participă la astfel de manifestații riscă amenzi de până la 7.500 de lei pe zi. Potrivit lui, sumă este mult mai mare decât remunerația promisă de Șor, subliniind că implicarea în acțiuni ilegale nu va fi tolerată.