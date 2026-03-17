⁠Serghei Mizil îl felicită pe Beinur pentru ce i-a făcut lui Rizea la Monaco

Serghei Mizil a reacționat la scandalul momentului izbucnit la Monaco între Nuredin Beinur și Cristian Rizea. Acesta îl felicită pe Beinur pentru faptul că a luat atitudine împotriva fostului deputat.

Omul de afaceri a făcut câteva comentarii legate de scandalul în care a fost implicat Cristian Rizea. Acesta a explicat că fostul deputat s-a comportat ca un om al străzii. ”Nu pot să mă abțin și râd de papagalul ăla care amenința pe toată lumea, cum fugea.

Era îmbrăcat ca un boschetar, tocmai el care m-a făcut șeful lumii interlope și că am oameni la furat în Germania. Deci cum fugea cu punga aia, cu care merg șuții prin magazine. Avea o pungă de un leu. Cum să-ți lași nevasta și să fugi pe o parte. Și cum era îmbrăcat”, a explicat Serghei.

Chestiunea care l-a uimit pe Mizil a fost faptul că Rizea nici nu și-a mai amintit că e cu soția. Voia numai să scape. ”Deci cum să vă fie frică de acest om bolnav? Și a zis că i-a dat cu suc de roșii. Nu, nene, i-a dat cu fecale pentru că asta este el. Râd singur, mă uit la filmare, și râd.

Cum să fugi să-ți lași nevasta, ciumegul ciumegilor, care mă amenința pe mine că mă omoară. Ce să omori tu? Asta e pentru toți proștii care se uită la el. E un vagabond care și-a luat-o ca un vagabond”, a mai spus Serghei.

Beinur a explicat că a făcut exact ce a promis. Întregul scandal ar fi fost provocat de Rizea și afirmațiile belicoase la adresa interlopului. ”Păi nu s-a sesizat nimeni cu privire la prostiile pe care le spune. M-a provocat la bătaie, uite că am venit să ne batem.

De ce nu s-a sesizat nimeni să vină să-l ia din Monaco. Indiferent cine e în spatele lui se va vedea. Unde erau serviciile care îl păzeau pe el? Că s-a dus ca un copil la primul polițist să-i arate pe nepotul meu. Noi nu am fugit”, a mai spus celebrul interlop.