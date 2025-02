Actualitate ⁠Nicoleta Luciu, mai ceva ca o puștoaică. A revenit la formele care au consacrat-o







Nicoleta Luciu este în formă de zile mari, cel puțin dacă judecăm după ultima poză postată de aceasta pe rețelele de socializare. Aceasta are un ten de invidiat, dar și un corp pe măsură.

Nicoleta Luciu, în forma de pe vremuri

Fosta vedetă TV s-a afișat pe internet într-o ținută deloc spectaculoasă, dar care îi scotea în evidență formele fără cusur. Aceasta poartă o pereche de blugi mulați care îi pun în evidenșă picioarele lungi. Iar în partea de sus are un pulover larg, iar ținuta este completată de o pereche de adidași. Cert este că tenul actriței este unul de invidiat.

Aceasta nu are nici urmă de rid, semn că are foarte multă grijă de ea. Chiar dacă are patru copii, se pare că reușește să se descurce să treacă și pe la saloanele de înfrumusețare. În contextul în care are și o pasiune pentru gătit pe care o împărtășește cu internauții. Pe contul acesteia de tik-tok abundă în rețete care mai de care, printre care și sarmale cu jumări. Ceea ce înseamnă că fosta prezentatore nu prea se dă înapoi de la mâncat.

Bucătăreasă în toată regula

Probabil compensează mâncatul cu sala de sport sau alergatul după cei patru copii. Ceva îi arde totuși caloriile de se menține în formă maximă. Nicoleta Luciu a decis să se retragă la Harghita acolo unde stă alături de soțul ei Zsolt Csergo și de cei patru copii. După ce a născut tripleți, aceasta a decis să se retragă din viața publică.

Cu toate acestea în ultima perioadă postările pe rețelele de socializare s-au mai înmulțumit, semn că ar vrea să iasă din anonimat. Deocamdată postează rețete, dar și tratamente cosmetice. Pe de altă parte pare să fie foarte mulțumită de școala la care merg copiii ei, nu de alta, dar îi face reclamă pe internet. Rămâne de văzut dacă își va dori să se întoarcă la Capitală și să își reia cariera din televiziune sau din actorie.