⁠Mutu, decizie radicală cu privire la copilul lui: I-am luat telefonul și tableta și nu știu când i le mai dau

Adrian Mutu este un părinte ferm atunci când este nevoie, după cum el a declarat la o emisiune online. Drept urmare fiul său a trebuit să descopere viața fără tabletă și fără telefon.

Fostul internațional a fost chestionat cu privire la influența pe care rețelele de socializare o au asupra copiilor. Drept urmare, sportivul nu s-a sfiit să dea din casă.

”Părerea mea este similară majorității părinților. Spre exemplu acum două săptămâni i-am luat fiului meu telefonul și tableta, exact din acest motiv, și nu știu când i le mai dau. Cel puțin până la ziua lui care este peste ceva timp, nu i le mai dau. Și după i le dau probabil doar în week-end”, a explicat fostul internațional.

Fostul sportiv a explicat că și-a dorit ca băiatul să beneficieze de tot ce îi poate oferi financiar. Numai că lucrurile au luat o turnură neplăcută când nu a mai existat echilibru.

”La început, am fost și eu ca oricare părinte: lasă, mă, să aibă și el, și tabletă și de toate. Și așa am trecut de la o oră la mai mult, știți cum fac copiii de ne manipulează. Apoi uiți te iei cu altele și ajunge să stea permanent conectat. E mai comod, că și noi am trecut prin fazele astea și le văd pe toate la Academie. Dar ei acolo nu au voie cu telefonul la antrenament sau cu tableta”, a povestit jucătorul.

Adrian Mutu are împreună cu Sandra, ultima lui soție, un fiu de 9 ani, care se numește Tiago. Este de altfel singurul copil al brialiantului care a crescut alături de el.

Primul fiu, Mario, cel făcut cu Alexandra Dinu, a rămas alături de mama lui, iar acum se află în Italia. Celelalte două fete care au fost făcute cu Consuelo sunt alături de mama lor în America Latină. Tiago se află în România alături de cei doi părinți, fiind cel de-al patrulea copil al lui Mutu din trei căsătorii