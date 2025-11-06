⁠Cum a reușit un parior online să învingă în instanță casa de pariuri care îi blocase contul

Un parior online a câștigat în instanță deblocarea contului său de către firma de pariuri. Acolo se aflau aproape 50.000 de lei, câștigați de către reclamant.

Bărbatul în cauză a depus 28.000 de lei în contul său pe care i-a jucat la casa de pariuri în cauză. Mai exact a pariat la un meci de fotbal, a câștigat și ulterior contul i-a fost blocat brusc. La cererea de retragere cei de la casa de pariuri au afișat mesajul potrivit căruia există ”suspiciuni de fraudă”.

De altfel, magistrații au explicat că această ipoteză nu se susține. Asta pentru că acea firmă de pariuri nu a adus nicio dovadă în acest sens. Practic cei de la compania de pariuri au susținut că pariorul în cauză ar fi pus bani pe mai multe bilete identice, iar aceasta ar fi fost proba. De asemenea judecătorii au mai arătat că potrivit legislației române, casa de pariuri trebuia să îi dea reclamantului banii în 10 zile.

”Admite în parte cererea. Obligă pârâta la restituirea către reclamant a sumei de 49.702,95 lei ce urmează a fi actualizată cu indicele de inflație la data plății la care se adaugă dobânda legală penalizatoare ce urmează a fi calculată de la data de 11.03.2024 și până la data plății efective a debitului principal.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 6000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel, la instanța superioară. Dar pariorul spune că nu renunță la luptă mai ales că nu a făcut vreo ilegalitate și a câștigat banii la noroc. Drept urmare dacă cei de la casa de pariuri vor merge în apel, el se va apăra potrivit legii.