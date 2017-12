Ungurii au încercat să îl asasineze pe Ceaușescu! OPERAŢIUNEA BARAJUL. Dezvăluiri în premieră!

Citiți în ediția de print de luni a Evenimentului Zilei lista persoanelor implicate în această Operațiune. Numele sunt ale unor personalități foarte cunoscute în zilele noastre. Pentru început, o confirmare oficială a faptului că a existat un complot pentru asasinarea lui Nicolae Ceaușescu.





Ca ziarist, am început să sun diferite surse care puteau să mă lămurească. A existat un plan de asasinare a lui Nicolae Ceaușescu pus la cale de către unguri? Mi-am amintit că în urmă cu 2 ani scrisesem ceva legat de planul “Barajul”. Am căutat sursa originală, cartea „1989 - Dintr-o iarnă în alta…România în resorturile secrete ale istoriei”, semnată de generalul SRI Aurel I. Rogojan și am găsit următorul pasaj:

„Operațiunea ultrasecretă codificată Barajul avea ca scop blocarea proiectului sovieto-ungar amintit. Operațiunea îi viza preventiv și pe unii dintre cei mai activi complotiști ai momentului considerați ca alternativă după atentat împotriva lui Ceaușescu.

Documentele operațiunii au fost redactate exclusiv olograf, centrul de greutate al dispozitivului de control și dezamorsare revenind Unității Speciale 0110 - pentru coloana a cincea a KGB-ului, Direcției de Contrainformații Militare pentru generalii și marii comandanți care trebuiau să susțină militar complotiștii și Unități Speciale de Luptă Antiteroriste (USLA) pentru soluția de ultimă instanță a neutralizării și lichidării atentatorilor dacă ar fi trecut la acțiune.

Aceasta a făcut necesar ca un dispozitiv de luptă antiteroristă să fie inclus în dispozitivul de protecție fizică apropiată a Președintelui României realizat de către Direcția de Securitate și Gardă”.

