Scandalul imunoglobulinei, departe de a fi rezolvat

În ciuda anunțului „victorios” făcut luni de ministrul Sănătății, dozele din tratamentul salvator nu au ajuns la toate spitalele din țară. Sunt sute de pacienți care nici acum n-au imunoglobulină, iar în unele cazuri, dozele furnizate nu sunt ceea ce le trebuie





Luni, ministrul Sănătății, prof. dr. Florian Bodog, anunța, pe Facebook, că „2.200 de flacoane de Pentaglobin au plecat spre toate unitățile spitalicești din țară. De asemenea, în următoarele două săptămâni, vor mai ajunge încă 900 de flacoane de Intratect (100 ml), 6.000 flacoane Pentaglobin (50ml) și 4.000 de flacoane Pentaglobin (100 ml), cantități ce vor acoperi nevoile pacienților din România”. Anunțul venea după ce o femeie de 69 de ani decedase la Alba Iulia, în Spitalul Județean, deoarece criza, anticipată de EVZ încă de la începutul lui noiembrie, nu fusese rezolvată. Și nici acum nu e, deși ieri, în scandalul imunoglobulinei s-a mai consumat o etapă. Disperate că viața copiilor lor e pusă în pericol, mai multe mămici s-au dus la Ministerul Sănătății să reclame promisiunile deșarte. Iar ministrul Bodog le-a făcut noi promisiuni.

Linie telefonică specială pentru urgențe

„La nivelul Ministerului Sănătății s-a înființat o structură de urgență care are rolul de a direcționa stocurile identificate de imunoglobulină în unitățile sanitare din țară către cazurile urgente de imunodeficiență primară care necesită tratament imediat. Va fi înființată o linie telefonică specială la care medicii din toată țara pot anunța apariția cazurilor grave care necesită tratament cu imunoglobulină, pentru ca medicamentele necesare să fie direcționate către unitatea sanitară care are în îngrijire pacientul” a anunțat, după discuții, ministru Bodog. teoretic, această linie va gestiona și cantitățile de „imunoglobulină necesară tratamentului imunodeficienței primare, care vor fi puse pe piață de furnizor până la sfârșitul anului”, a decis șeful Sănătății.

Stoc pentru 6 luni

Pe lângă asta, Florian Bodog a mai promis ceva. „Ministerul Sănătății intenționează să realizeze un stoc de imunoglobulină care să acopere necesarul la nivel național pentru o perioadă de 6 luni. În prezent, se lucrează la modificarea cadrului legislativ care să permită introducerea unui nou tip de imunoglobulină pe piață, cu administrare intradermică”, se mai arată în comunicat.

Dar, ce să vezi, sunt spitale care n-au primit luni și marți niciun flacon! Vă dăm un exemplu, Spitalul Județean din Timișoara, unde sursele noastre au confirmat situația: nu a ajuns nicio doză nouă de imunoglobulină săptămâna aceasta. Aici există, totuși, o anume cantitate, de avarie, care este folosită în cazul pacienților care vin în urgență sau a copiilor suferinzi. Dar aceasta se poate termina oricând!

Ce trimit ei la spitale nu e bun pentru toți!

