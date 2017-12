Revoltă în Ardeal împotriva primarului care a pus pamperși cailor

La poalele munților Rodnei, un primar care și-a decorat biroul cu mobila Elenei Ceaușescu a interzis oilor să umble ziua prin oraș și le-a pus cailor scutece riscă să fie demis din funcție de propriii alegători printr-o acțiune rar întâlnită în România postdecembristă





Liberalul Traian Ogâgău (41 de ani) a câștigat pe 5 iunie 2016 primul său mandat de primar în orașul Sîngeorz-Băi, stațiune balneoclimaterică din județul Bistrița-Năsăud. Om de afaceri care deține un lanț de pizzerii, un restaurant, dar și un post local de radio, Ogâgâu a obținut 2.284 de voturi cu sloganul „Nu sunt omul vorbelor, sunt omul faptelor”. După ce și-a preluat mandatul, a impus reguli draconice în oraș.

Războiul scutecelor

Edilul i-a certat pe ciobani că nu curăță pășunile pe care le concesionează, că nu păstrează curățenia la stâne și i-a obligat să umble cu oile prin oraș doar noaptea, pentru a nu încurca traficul și a nu umple străzile cu excremente. I-a amendat cu sume între 300 și 1.000 lei pe unii căruțași care au lăsat în urma lor bălegar și pe unii ciobani care au traversat orașul cu turma în afara orelor stabilite (22:00- 06:00).

Ogâgău (foto) a mai cumpărat un fel de scutece și le-a dat gratuit proprietarilor de căruțe. „Avem 400 de cai în oraș. Am cumpărat saci speciali, 300 de milioane m-au costat, le-am dat proprietarilor de căruțe să le pună la fundul cailor. Când le-am dat amenzi s-au enervat: «Ce face ăsta, ne dă amenzi acum?». Suntem nebuni la cap? În ce lume trăim? Păi ce gospodari suntem noi? Trebuie să curățăm drumurile cum aspirăm covorul în casă”, a declarat primarul, ieri, pentru „Evenimenul zilei”. El spune că a deranjat multă lume prin măsurile pe care le-a luat. „De 27 de ani, fiecare a făcut ce-a vrut aici. Eu nu am venit să rămân veșnic pe funcție, că dacă asta doream îi lăsam pe toți în pace. Ce-am găsit aici, să mă ierte Dumnezeu!”, a zis primarul.

Referendum

Pe 25 septembrie a.c., la Prefectură a fost depusă de „societatea civilă” o cerere de inițiere a unui referendum local pentru demiterea lui Ogâgău, cerere însoțită de 2.995 de semnături, adică mai multe semnături decât numărul voturilor primite de edil. Pe 31 octombrie, Prefectura a declanșat procedurile legale pentru organizarea referendumului și acum urmează să fie stabilită data referendumului pentru demiterea acestuia. În petiție, cetățenii susțin că primarul nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile legale și ar fi prejudiciat bugetul orașului.

„I-am cerut prefectului să îmi spună dacă am încălcat vreo lege și dacă îmi spune că am greșit, îmi dau demisia eu. Dacă e vreo problemă, să mă dea pe mâna DNA, a Curții de Conturi. Dacă am făcut vreun rău plec singur, nu e nevoie de referendum”, a spus primarul pentru EVZ.

În paralel, liberalii se pregătesc să conteste în instanță acțiunea, spunând că au descoperit nereguli în lista cu semnături. Un referendum local, inițiat de cetățeni, de demitere a unui primar de oraș, este o raritate în România postdecembristă.

