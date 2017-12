PROTESTE ample în București și alte ZECI de orașe. În paralel, MARȘ de COMEMORARE a Regelui Mihai I

Piața Victoriei va consemna o nouă seară de proteste îndreptate către Guvernul României. La evenimentul de duminică seară este anunțat și un marș pentru comemorarea Regelui Mihai I.





UPDATE 19:40 - Se preconizează că sunt în jur de 10.000 de oameni în prezent în Piața Victoriei.

UPDATE 19:37 - Autoritățile au restricționat traficul în zona în care se desfășoară protestele din Capitală. Astfel, bulevardul Kiseleff este restricționat de la Arcul de Triumf până la Piața Victoriei.

UPDATE 19.25 Fostul premier Dacian Cioloş a afirmat, duminică, într-o conferinţă de presă, că actuala coaliţie de guvernare nu are legitimitatea să distrugă justiţia şi credibilitatea României în exterior.

„Nu cred că această coaliţie la putere a fost votată şi are legitimitatea ca să distrugă justiţia, ca să distrugă credibilitatea României în exterior (...) Cum să ai bunăstare într-un stat corupt, într-un stat în care cei care sunt la putere interpretează utilizarea acestei puteri abuziv şi în interes propriu? Cum să ai bunăstare atunci când nu doar că justiţia nu poate să lucreze independent, dar mai creezi instabilitate şi în mediul economic? Cred că avem cocktailul şi melanjul suficient care să arunce în aer România”, a declarat Dacian Cioloş, conform Agerpres.

UPDATE 19.15 - La ora transmiterii acestei știri, în Piața Victoriei acum sunt acum 3.500 de oameni, iar numărul este în creștere. A ajuns și Raluca Prună, fost ministru al Justiției în Guvernul Cioloș, acolo. „De fiecare dată când au fost proteste și am fost în țară, am fost în Piață, ca cetățean român. Intenționez, ca toată lumea de aici, să îmi folosesc în continuare vocea. Sunt cetățean, am drept de vot și mă interesează cum sunt reprezentată și în ce țară trăiesc”, a spus Prună conform Digi.24.

La Constanța, în stradă au ieșit până acum în jur de 100 de oameni care pornesc în maș spre sediul central PSD, în timp ce la Cluj au ieșit în jur de 300 de oameni.

UPDATE 18.55 - Președintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, duminică, cetățenilor, să iasă în stradă și să protesteze pașnic, pentru a arăta actualei puteri că trebuie să țină cont de ”ceea ce vrea majoritatea zdrobitoare din societate”.

„Suntem dispuși să apelăm la toate formele de protest legale, constituționale (...) pentru a împiedica orice lovitură dată împotriva independenței justiției, împotriva domniei legii, împotriva drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor (...) Apelez la toți colegii mei, la toți simpatizanții noștri să nu fie pasivi, la toți cetățenii români, care se gândesc la binele României. Pasivitatea astăzi este o formă de complicitate (...) Trebuie să ieșim în stradă să manifestăm pașnic și să arătăm acestei puteri că, deși are o majoritate conjuncturală dictată de niște promisiuni mincinoase, (...) trebuie să țină cont de ceea ce vrea majoritatea zdrobitoare din societate”, a mai spus Orban.

UPDATE 18:30 - Ludovic Orban şi Dan Barna, preşedinţii PNL şi USR, împreună cu Dacian Cioloş și-au făcut prezența în Piața Victoriei, alături de protestari.

