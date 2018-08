Un PROCUROR dezvăluie CALVARUL prin care a trecut din cauza lui Negulescu. Momente CUTREMURĂTOARE

O nouă victimă de-a procurorului Mircea Negulescu a decis să povestească prin ce a trecut. De data aceasta, persoana care acuză o serie de abuzuri din partea fostului procurer DNA este chiar un procuror. Daniel Bucur, procuror la Parchetul Judecătoriei Sinaia, a decis să relateze toate întâmplările prin care a trecut.





Într-o scrisoare transmisă către Lumea Justiției, procurorul Daniel Bucur povestește cum, în 3 martie 2016, la orele 12.45, a fost ridicat direct din biroul său de la sediul PJ Sinaia de către procurorul Negulescu și alți doi polițiști judiciari, dus la sediul DNA Ploiești, inculpat imediat pentru presupuse infracțiuni de corupție și pus sub control judiciar, fără a fi lăsat să studieze dosarul nici în acea zi, nici în următoarele. Calvarul procurorului a durat circa două săptămâni.

"Pe durata anchetei din data de 03.03.2016, pana in data de 16.03.2016 mi s-a interzis accesul la dosar. Abia in data de 16.03.2016 mi-a fost data o copie in format electronic a dosarului, iar in data de 18.03.2016 a fost emis rechizitoriul, fara ca eu sa pot propune vreo proba in aparare. Subliniez ca la momentul la care am fost dus cu mandat la sediu DNA Ploiesti si s-a inceput audierea mea, efectiv toata urmarirea penala era finalizata, toate probele - care erau numai cele impotriva mea - fusesera administrate de procurori in mod ocult si fara stiinta mea, martorii erau deja ascultati, starea de fapt fiind conturata de catre Parchet, fara sa am o minima garantie a dreptului la aparare si la un proces echitabil. Pe scurt, urmarirea penala impotriva mea a fost incheiata inainte de aducerea la cunostinta a acuzatiilor formulate impotriva mea. Mai mult, in data de 03.03.2016, dupa ce am fost audiat in calitate de inculpat, procurorii mi-au impus sa formez pe telefonul meu mobil (care imi fusese luat inca de la prezentarea mandatului) mai multe numere de telefon apartinand denuntatorilor, pentru a verifica daca se gasesc in agenda telefonului, insa deoarece rezultatul a fost negativ, iar aceasta putea constitui o proba esentiala in favoarea mea, procurorii au refuzat sa consemneze aceasta activitate intr-un proces verbal.

In conditiiile susmentionate, este evidenta vatamarea produsa prin administrarea intregului probatoriu cu urmarirea penala inceputa in rem, desi 'tinta' lui Negulescu eram eu.

In sprijinul acestei sustineri arat ca toti cei patru denuntatori folositi in dosar, au fost dusi cu masinile de serviciu ale DNA-ului (dupa unul dintre denuntatori s-a dus Negulescu personal) ori ale politiei la sediul Serviciului Teritorial Ploiesti si obligati sa semneze denunturi impotriva mea, dupa care fata de acestia au fost adoptate solutii de clasare pentru cumparare de influenta ori dare de mita, pe considerentul ca au denuntat fapta mai inainte ca organul judiciar sa fi luat la cunostinta de aceasta!!! Astfel se poate observa lesne disperarea lui Negulescu de a ma executa.", a notat procurorul Daniel Bucur.

Procurorul Daniel Bucur de la Parchetul Judecătoriei Sinaia a fost trimis în judecată de DNA Ploiești în 21 martie 2016, pe motiv că ar fi beneficiat din partea a doi denunțători de executarea unor lucrări de amenajare în valoare de aproximativ 1000 de lei, la un imobil pe care il deține în orașul Comarnic. În schimb, Daniel Bucur le-ar fi promis acestora ca va interveni pe lângă judecătorul care le soluționa dosarul, astfel încât cei doi să primească o condamnare cu suspendare, într-un dosar de tâlhărie pe care chiar el îl instrumentase.

De asemenea, DNA susține că procurorul Bucur ar fi beneficiat și de alte lucrări la același imobil, dar de această dată în valoare de 4.000 lei, promițîndu-i denunțătorului că va dispune față de el o soluție favorabilă.

