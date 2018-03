Mesajul PAPEI Francisc pentru cei care MERG la PROSTITUATE

Papa Francisc le-a cerut luni tinerilor să ajute Biserica să se reînnoiască și i-a condamnat foarte dur pe cei care apelează la prostituate.





"Fiţi curajoşi în toate aceste zile, spuneţi-ne ce vă vine în minte", a spus suveranul pontif cu prilejul primirii acestor tineri veniţi din lumea întreagă pentru un pre-sinod prevăzut să aibă loc până sâmbătă la Vatican. Papa Francisc le-a cerut celor 300 de tineri "să îndrăznească". Papa a subliniat cât de mult are lumea, şi inclusiv Biserica, nevoie de tineri, în condiţiile în care, de multe ori, nu se ţine suficient cont de ei sau sunt ignoraţi. "Avem nevoie să ne asumăm riscuri, pentru că dragostea ştie să-şi asume riscuri. Fără să-şi asume riscuri, un tânăr îmbătrâneşte, şi Biserica împreună cu el", a mai spus Jorge Bergoglio, de 81 de ani. Iată de ce, a adăugat el, "avem nevoie de voi, tinerii, pietre vii ale unei Biserici cu chip tânăr, dar nu cu un 'lifting', nu întinerită artificial". "Avem nevoie de tineri profeţi", a mai spus papa. Mai mulţi invitaţi au povestit, cu acest prilej, propria experienţă de viaţă, printre care şi o tânără nigeriană, victimă a traficului de carne vie. Papa, răspunzând spontan, a condamnat cu duritate prostituţia. "Traficul este o crimă împotriva umanităţii. Dar a te folosi în acest mod de femei este criminal", a spus el. "Cine frecventează prostituate este un criminal. Asta nu înseamnă să faci dragoste, ci să torturezi o femeie, este criminal", a insistat el. "Aici, în Italia, trebuie să avem curajul de a spune asta, clienţii sunt în proporţie de 90% botezaţi catolici", a mai spus papa. Jorge Bergoglio a evocat, de asemenea, calvarul tinerelor femei răpite pentru a fi obligate să se prostitueze. "Cele care rezistă, am auzit acest lucru, sunt torturate, uneori mutilate", a acuzat el. Tinerii din lumea întreagă au fost invitaţi, în ultimele luni, să-şi spună părerea prin intermediul reţelelor sociale sau să răspundă unui chestionar al Bisericii. Papa s-a declarat surprins de faptul că, în unele din aceste mesaje, "tinerii le cereau adulţilor să le fie apropiaţi şi să-i ajute în alegerile importante" din viaţă. Într-o carte de conversaţii, intitulată "God Is Young", care va fi lansată marţi în mai multe ţări, papa Francisc subliniază şi importanţa unui dialog între generaţii, fără a cădea într-o apologie a tinereţii. "Există prea mulţi părinţi care, în mintea lor, sunt adolescenţi, trăiesc o viaţă efemeră perpetuă şi, conştient sau nu, îşi transformă copiii în victime ale acestui joc pervers", avertizează el în această carte. Cu prilejul sinodului din octombrie, episcopii urmează să dezbată pe tema "tinerilor, credinţei şi discernământului vocaţional" şi să reflecteze la modurile prin care Biserica îi poate "însoţi pe tineri pe drumul lor existenţial spre maturitate". Sinodul va examina şi criza vocaţiilor, în contextul în care tot mai puţin tineri se arată interesaţi de preoţie sau de viaţa religioasă. În octombrie 2014 şi 2015, cele două precedente sinoduri consacrate familiei au ilustrat profunde diviziuni în sânul bisericii în ceea ce priveşte evoluţiile societăţii, notează Agerpres.

Pagina 1 din 1