Medicina revine din nou în topul preferințelor absolvenților de liceu

Creșterile salariale ale medicilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă din spitale și nu în ultimul rând, prestigiul dat de meseria de doctor, atrag tot mai mulți tineri în domeniul medical. În marile universități din țară absolvenții de licee se înghesuie la admitere, iar concurența e mare: se bat și câte șase pe un loc.





Universităţile de medicină şi farmacie din Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Tîrgu-Mureş au avut o concurenţă cuprinsă între 2,4 şi 3 candidaţi pe loc la admiterea din iulie 2018, în medie, însă, la unele specializări s-a ajuns chiar și la 6 elevi pe un singur loc.

Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, care şcolarizează aproximativ 10.300 de studenţi, a avut, în medie, o concurenţă de 2,7 candidaţi pentru locurile scoase la concursul din acest an. Astfel, aproape 3.000 de absolvenţi de liceu s-au înscris la examenul de admitere pentru a ocupa unul dintre cele 1.100 de locuri bugetate la această universitate, iar cea mai mare concurenţă a fost înregistrată la Facultatea de Medicină, de 3,2 candidaţi pe loc (adică 1.823 de candidaţi la 569 de locuri bugetate), potrivit Ziarul Financiar.

Medicii, priviți cu mare încredere de populație

Evenimentul zilei a stat de vorbă cu Sociologul Marius Pieleanu, care a explicat acest interes al tinerilor în ceea ce pri vește medicina și ce impact va avea acest lucru asupra societății româneaști.

„Există o creștere atât la nivelul interesului tinerilor cât și a calității studenților de la medicină de anul acesta. A crescut foarte mult și media de intrare, și la stat, și la privat, culmea. Este de înțeles dorința tinerilor, pentru că, realmente, meseria este extrem de tentantă, plus salarii foarte mari în raport cu alte salarii din România. Iarăși, prestigiul social al meseriei este unul extrem de ridicat. Peste 65% dintre români spun că au încredere în doctorii din România, ceea ce este foarte mult”, ne-a explicat sociologul Marius Pieleanu (foto).

Calitatea actului medical a crescut și ea

Potrivit sociologului, un alt factor care atrage tinerii în domeniul medical este calitatea mediului de lucru. În ultimii ani, s-a investit în sănătatea din România, rezultând astfel în spitale și clinici bine echipate.

„Dincolo de salarile mari, s-au ameliorat și condițiile de desfășurare a activităților medicale, în multe spitale din România, mai ales în zona urbană. Și nu în ultimă înstanță, exisă această atracție către acest domeniu, și prin prisma succesul de care se bucură medicina românească din perspectiva formării profesionale, mai ales în spatiul UE”, spune Pieleanu.

„Producem” ieftin medici petru toată Europa

„Un medic pregătit în România este foarte bine văzut în orice țară din Europa și, atenție, un medic foarte bine pregătit și cu costuri extrem de reduse. În România, de pildă, formarea profesională a medicilor pe un model de 6 ani, cum e la noi, plus formarea profesională imediată, costă undeva la 40.000 de euro. Nu există în Europa un cost atât de mic pentru a scoate un medic complet pregătit”, a spus specialistul.

Se oprește exodul doctorilor

Faptul că medicii români iau drumul străinătății e o adevărată problemă în țara noastră. Recent, ministrul Sorina Pintea (foto) a adus asigurări că acest fenomen se va diminua, odată cu îmbunătățirea sistemului medical din România.

„Medicii plecau sau mai pleacă încă din România din cauza salariilor şi din cauza dotărilor. Salariile, din punctul meu de vedere, sunt deja rezolvate. Eu cred că salariile medicilor din România sunt corespunzătoare muncii pe care o fac în România. În ceea ce priveşte dotarea, aţi prezentat şi dvs în multe rânduri aparatura pe care am început să o livrăm spitalelor, dar până la urmă şi spitalele trebuie să se preocupe, autorităţile locale şi judeţene, pentru a putea contribui la dotarea acestor spitale, pentru că da, medicul, în afară de salariu, de banii pe care îi câştigă, are nevoie să trateze paci enţii, ori dacă nu are aparatură, dacă nu are medicamente, dacă nu are materiale, nu poate să facă asta. (...) Condiţiile s-au îmbunătăţit, nu putem nega. În ultimii ani şi Ministerul Sănătăţii şi autorităţile locale au investit, e adevărat, prea puţin faţă de necesităţile din acest moment, dar eu cred că sistemul de sănătate din România în acest moment este atractiv pentru personalul medical”, a declarat ministrul Sorina Pintea, săptămâna trecută, la Digi 24.

