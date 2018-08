LEGENDA filmului REVINE! S-a anunțat OFICIAL! Producția „VA EXPLORA noi DIMENSIUNI”

Jean-Luc Picard revine pe ecrane. Vestea a fost confirmată chiar de Patrick Stewart, actorul care l-a făcut celebru pe căpitanul din serialul Star Trek.





Actorul britanic a confirmat vestea la o convenţie Star Trek din Las Vegas, spre bucuria publicului din sală. Patrick Stewart nu a spus, însă, dacă va fi în continuare căpitan de nava. Asta fiindcă filmul este descris ca o explorare a următorului capitol din viaţa sa.

Actorul Patrick Stewart s-a declarat "încântat şi revigorat" de faptul că urmează să interpreteze încă o dată rolul căpitanului Jean-Luc Picard într-un nou serial din franciza Star Trek. Starul britanic, în vârstă de 78 de ani, a confirmat weekendul trecut prezenţa lui în noua producţie de televiziune, care "va explora noi dimensiuni" prin intermediul acestui personaj. Noul serial, produs de CBS All Access, va spune povestea următorului capitol din viaţa căpitanului Picard. Patrick Stewart, care l-a interpretat pe căpitanul Picard în seriale TV şi filme pentru marile ecrane din 1987 până în 2002, a publicat un mesaj pe contul lui de Twitter, ce are 3,13 milioane de admiratori ("followers"), în care a dezvăluit că a crezut multă vreme că evoluţia lui din filmul "Star Trek: Nemesis" (2002) a reprezentat ultima lui apariţie în acel rol. "Voi fi mereu foarte mândru că am făcut parte din Star Trek: The Next Generation, dar atunci când am încheiat producţia pentru acel film final în primăvara anului 2002, am simţit cu adevărat că timpul meu petrecut în cadrul francizei Star Trek îşi epuizase cursul său natural". "De aceea, e neaşteptat, dar şi o surpriză minunată, faptul că mă simt încântat şi revigorat să revin la personajul Jean-Luc Picard şi să explorez noi dimensiuni alături de el", a mai spus renumitul actor englez, scrie publik.md Data la care noul serial TV va avea premiera oficială nu a fost deocamdată anunţată. "Star Trek: The Next Generation" a fost un serial TV produs în cadrul francizei SF "Star Trek", creată de Gene Roddenberry, ce a fost difuzat pe micile ecrane nord-americane timp de şapte sezoane între anii 1987 şi 1994. Producţia a câştigat numeroase premii importante, inclusiv 19 Emmy Awards.

