De ce s-au temut NOMENKLATURIȘTII, SECURIȘTII și KAGHEBIȘTII de REGELE MIHAI. DEZVĂLUIRILE unui politolog

Politologul Dan Pavel explică, pe Facebook, că nomenklatura comunistă, foștii securiști și kaghebiști s-au speriat teribil, în 1990, când Majestatea Sa Regele Mihai I a venit în țară, tocmai din pricina adevărurilor pe care acesta le știa despre istoria națională, adevăruri pe care PCR și acoliții săi au făcut totul pentru a le îngropa definitiv.





EVZ vă prezintă declarațiile lui Dan Pavel.

Sovieticii și momentul 23 august

”Cele mai fascinante pagini citite despre pregătirea actului de la 23 august 1944 le-am citit în Corneliu Coposu, File dintr-un jurnal interzis. 1936-1947, 1953, 1967-1983, ediție îngrijită de Doina Alexandru (București: Editura Vremea, 2014). Am studiat istoria României în facultate, am citit nenumărate studii, cărți, documente, dar din această carte am aflat o mulțime de lucruri inedite despre perioada interbelică, al doilea război mondial, primii ani după război, care au fost ascunse sau denaturate de istoriografia comunistă, iar apoi nu au fost lămurite suficient. Printre altele, în interpretarea istoriografiei comuniste la 23 august s-ar fi înfăptuit revoluția de eliberare națională, antihitleristă, în care PCR ar fi jucat rolul principal. În realitate respectivul partid era manevrat de sovietici, iar Maniu a acceptat să stea de vorbă cu ei doar la insistențele aliaților occidentali.

Regele și-a asumat riscurile și responsabilitățile

Coposu era pe vremea aceea un tânăr jurnalist și secretarul personal al lui Iuliu Maniu. Avea deja funcții importante în Partidul Național Țărănesc, dar mai presus de orice a avut privilegiul de a asista la întreaga construcție făcută de Maniu pentru scoaterea României din alianța cu Germania lui Hitler. Pentru a conferi legitimitatea supremă acelei inițiative politice menite să salveze țara noastră, era nevoie de participarea Regelui Mihai, care deși era foarte tânăr și-a asumat enorme riscuri și responsabilități.

Spaima nomenklaturiștilor

Când Regele Mihai a venit în țară în 1990, nomenclatura comunistă, foștii securiști și kaghebiști, s-au speriat nu numai pentru că acesta ar fi putut reveni la putere, cât și din pricina adevărurilor pe care le știa și le-ar fi spus despre istoria națională. Pentru ei, istoria ultimelor decenii era un subiect tabu”, explică Dan Pavel.

Loading...