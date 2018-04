Băsescu o PROTEJEAZĂ pe Elena Udrea: „Are dreptul să se APERE prin toate mijloacele”

Traian Băsescu intervine în noul scandal care s-a declanșat în jurul Elenei Udrea. De curând, ea a cerut azil politic în Costa Rica, deși este aproape de a primi sentința definitivă în dosarul Gala Bute.





Fostul președinte îi ia apărarea Elenei Udrea și susține că orice om are dreptul să se apere cu toate mijloacele pe care le are la dispoziție.

„Un om care simte că e hăituit are dreptul să se apere prin toate mijloacele, un om care simte și, mai ales, care știe că nu are parte de o judecată corectă, are dreptul să se apere prin toate mijloacele.

După ce am văzut că este introdus Ionuț Matei în complet și înlocuită singura judecătoare care a spus că acest inculpat, Elena Udrea, are dreptul la o expertiză independentă. A fost înlocuită imediat cu un executant. Cred că orice om are dreptul la un proces corect”, a spus Băsescu în direct pe B1TV.

