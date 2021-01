O navă din cadrul Gărzii Revoluționare de elită a Iranului a capturat un petrolier sub pavilion sud-coreean pe motiv că poluează Golful Persic cu chimicale. Ministrul de Externe al Coreei de Sud a anunțat știrea după mai multe relatări anterioare ale instituțiilor media iraniene. Un purtător de cuvând a declarat că vasul a fost capturat în apele sub juridicția Omanului și a cerut eliberarea imediată a acestuia.

Forțele sud-coreene staționare au fost trimise în zonă, a adăugat demnitarul. Autoritatea navală a Operațiunilor comerciale maritime ale Marii Britanii (UKMTO) a precizat pe site-ul său că „o interacțiune” între autoritățile iraniene și un vas comercial în Strâmtoarea Hormuz a forțat vasul să intre în apele iraniene.

Capturarea petrolierului, la un an de la asasinarea generalului Soleimani

Firma de securitate maritime britanică Ambrey a identificat vasul ca fiind petrolierul HANKUK CHEMI sub pavilion nord-coreean și a relatat că acesta a fost capturat și transportat în interiorul apelor teritoriale ale Iranului înspre Bandar Abbas. Vasul, deținut de DM Shipping Co, a părăsit Petroleum Chemical Quay din Arabia Saudită anterior incidentului. Pe de altă parte, firma de securitate maritimă Dryad Global a raportat că petrolierul sud-coreean ar fi trebuit să ajungă la Fujairah, în Emiratele Arabe Unite.

Incidentul a fost relatat și la postul TV Al Arabiya TV. Potrivit site-ului Vesselfinder, poziția petrolierului cel mai recent semnalată este portul Jubail din Golful Persic, în Arabia Saudită. Vasul cu o vechime de 21 de ani are un tonaj brut de 9.767 tone și o lungime de 147 de metri. A fost redenumit Hankuk Chemi în 2015. Capturarea sa are loc la împlinirea unui an de la asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani aflat în fruntea Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene, de către o dronă americană.

Anul trecut, Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene a capturat un petrolier sub pavilion american la Stena Impero, ca retorsiune pentru capturarea vasului Iranian Princess Grace în regiunea de coastă a Gibraltarului.

Agenția de știri iraniană Tasnim a afirmat că petrolierul HANKUK CHEMI este deținut de Coreea de Sud, Indonezia, Vietnam și Myanmar și are la bord 7.200 tone de etanol.

Până în acest moment nici Coreea de Sud, nici Iranul nu au oferit comentarii, însă Flota a cincea a US Navy, cu baza în Bahrain, a monitorizat situația, a declarat purtătorul de cuvânt Rebecca Rebarich. Vestea vine la câteva zile după ce Iranul a confirmat că a reluat procesul de îmbogățire a uraniului cu 20% la o facilitate nucleară subterană, încălcând un pact nuclear din 2015 cu rol major la nivel internațional, Planul Comun de Acțiune Completă (JPOCA), denumirea acordului nuclear cu Iranul.

Contraatacul Iranului: saga uraniului îmbogățit neautorizat

Iranul a reluat, duminică, activitatea de îmbogăţire a uraniului la 20% la uzina subterană de la Fordow, un nivel de puritate care nu este însă autorizat, potrivit acordului internaţional încheiat în 2015 de Teheran şi marile puteri, a transmis agenţia de presă semioficială Meh.

Decizia este cea mai recentă dintr-o serie de violări ale acordului internaţional de către Iran, care au început cu încălcarea înţelegerii ca răspuns la retragerea unilaterală a SUA şi la reintroducerea sancţiunilor americane contra Teheranului.

La 1 ianuarie, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că Teheranul a notificat-o despre intenţia sa de a relua activitatea de îmbogăţire la 20% a uraniului la uzina de la Fordow, care este construită în interiorul unui munte. La 7 septembrie 2019, Iranul a anunţat instalarea unor centrifuge avansate înainte de a-şi creşte stocul de uraniu îmbogăţit, care din iulie acelaşi an depăşeşte limita (300 kg) fixată de acordul de la Viena din 2015.