Ziua Mondială a Toaletei. Nu este o sărbătoare, ci un semnal de alarmă

Ziua Mondială a Toaletei este celebrată pe 19 noiembrie prin diferite teme și activități. Evenimentele sunt planificate de entități ONU, organizații internaționale, organizații locale sau voluntari. În spatele acestei sărbători mondiale este, de fapt, un semn de alarmă.

De ce sărbătorim Ziua Mondială a Toaletei

În majoritatea cazurilor, astfel de sărbători sunt create pentru a celebra o reușită sau ceva frumos din viețile noastre. Ziua Mondială a Toaletei este pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a inspira la cât mai multe acțiuni de combatere a crizei globale de salubritate.

Toaleta pare ceva normal pentru mulți dintre noi însă, la nivel mondial, 4,2 miliarde de persoane trăiesc fără salubrizare gestionată în condiții normale. Aproximativ 673 de milioane de persoane încă merg la toaletă în „fundul curții”.

Ziua Mondială a Toaletei există pentru a informa și a inspira oamenii să ia măsuri cu privire la aceste probleme. Evenimentul a fost declarat oficial de Adunarea Generală ONU în 2013. Cu toate acestea, el a fost celebrat neoficial încă din 2001, de Organizația Mondială a Toaletei.

Accesul la o toaletă funcțională în condiții de siguranță are un impact pozitiv asupra sănătății publice și a demnității umane. Reprezentanții UNICEF spun că sistemele de salubrizare care nu tratează în siguranță excrementele permit răspândirea bolilor. Din acest motiv este important să fie luate măsuri.

Cum este marcată ziua de 19 noiembrie în lume

ONG-urile organizează diverse activități de Ziua Mondială a Toaletei. Au avut loc cursuri pentru gestionarea gunoiului de grajd. Au fost realizate expoziții de artă sub numele de „Gândește-te înainte să tragi apa”.

În anul 2018, ziua de 19 noiembrie a fost marcată prin proiecția filmului Bollywood „Toaleta: Ek Prem Katha” (în română – Toaletă: O poveste de dragoste). Cu un an înainte a fost lansat documentarul „Follow the Flush”. În acesta sunt prezentate evenimentele de pe străzile din New York după ce o persoană spală o toaletă în Manhattan.

Rețelele de socializare ajută la impactul pe care îl are evenimentul la nivel mondial. A fost creat și un hashtag, #WorldToiletDay, care a avut în anii trecuți o acoperire extrem de mare în social media. Această sărbătoare are și un site oficial, unde sunt prezentate evenimentele din fiecare an.

Cum a luat naștere Ziua Mondială a Toaletei

Pe 19 noiembrie 2001, Jack Sim, un filantrop din Singapore, a înființat ONG-ul numit Organizația Mondială a Toaletei. Ulterior el a declarat această zi ca fiind Ziua Mondială a Toaletei. Nu a folosit cuvântul Salubritate pentru ca mesajul să aibă un impact mare mare asupra publicului, explica el.

ONG-ul a organizat diverse activități pentru a promova această recunoaștere globală. În 2007, Alianța pentru Sănătate Durabilă (SuSanA) a început să sprijine în mod activ aceste campanii. Eforturile lor s-au concretizat câțiva ani mai târziu, în 2010, când dreptul omului la apă și canalizare a fost declarat oficial drept uman de către ONU.

În 2013 a fost decretată oficial de ONU. În acel an a fost adoptată prima rezoluție cu privire la salubritate și a fost lansat un apel la acțiune privind salubritatea. Scopul acestei sărbători este de a pune capăt defecării în aer liber până în 2025, potrivit Wikipedia.