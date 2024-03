Social Zilele libere rămase în 2024. Veștile nu sunt tocmai bune. Câte pică în cursul săptămânii







Zilele libere rămase. Pentru 2024, veștile nu sunt tocmai bune pentru bugetari și asta pentru că șapte dintre zilele libere vor pica în weekend. În anul 2024 Codul Muncii, legea prevede 17 zile de sărbătoare legală pe care românii le vor avea libere.

Zilele libere rămase în 2024

Din cele 17 zile nelucrătoare de sărbătoare legală doar 10 pică în timpul săptămânii. Restul de șapte dintre cele 17 zile zile nelucrătoare de sărbătoare legală pică în weekend. Așadar, bugetarii se vor bucura de doar 10 zile libere.

Prima zi liberă care urmează, din acest an este ziua de 1 mai, şi care va pica în timpul săptămânii, într-o zi de miercuri. În acest an, cei care lucrează la stat vor avea în plus; zilele de 2 mai, 16 august şi 27 decembrie 2024 libere, cu scopul de a crea punţi între zilele deja libere şi weekenduri.

Față de 2023, zilele de 6 și 7 ianuarie, momente când creștinii ortodocși sărbătoresc Boboteaza și, respectiv, Sfântului Ioan Botezătorul sau Sfântul Ion vor fi libere. Din păcate, aceste zile vor pica în weekend, adică sâmbătă și respectiv duminică.

Zilele libere rămase în 2024. Sursa foto: Pixabay

Bugetarii vor avea următoarele zile libere

Până la sfârşitul anului 2024, românii mai au unsprezece zile libere legale:

1 mai (miercuri - Ziua Muncii);

3 mai (vineri - Vinerea Mare);

5 mai – (duminică - Paştele);

6 mai (luni - a doua zi de Paşte);

1 iunie ( sâmbătă – Ziua Copilului);

23 iunie (duminică - Rusalii);

24 iunie (luni - a doua zi de Rusalii);

15 august (joi - Sfânta Maria);

30 noiembrie (sâmbătă – Sfântul Andrei);

1 decembrie (duminică - Ziua Naţională a României);

25 şi 26 decembrie (miercuri şi joi - prima şi a doua zi de Crăciun).

Ce obligații au angajatorii

Angajatorii ai căror salariaţi lucrează în zile de sărbătoare legală, sunt obligaţi să le acorde acestora compensaţii. Conform legislaţiei, angajaţii au dreptul la o compensare cu timp liber în următoarele 30 de zile.

În caz că această compensare nu poate fi acordată, angajaţii au dreptul la un spor salarial de cel puţin 100% din salariul de bază. Angajatorii care nu acordă salariaţilor timp liber în zilele nelucrătoare sau care nu-i recompensează pentru munca în respectivele zile riscă amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei, potrivit Codului Muncii.