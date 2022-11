Zilele libere din 2023. Bugetarii cu vechime vor avea mai multe privilegii de anul viitor

Bugetarii beneficiază de mai multe zile libere în fiecare an față de angajaţii din mediul privat. De asemenea, în cazul angajaţilor la stat zilele de concediu se înmulţesc odată cu vechimea în muncă. Persoanele care lucrează în administrația publică au dreptul de concedii de odihnă plătite în fiecare an. În plus, durata lor poate fi cuprinsă între 21 și 25 de zile lucrătoare, îm funcție de vechimea în muncă. Acest lucru înseamnă că o persoană care lucrează la stat de mai mult timp, va avea și mai multe zile libere plătite de stat.

Câte zile libere vor avea bugetarii ân 2023

În hotărârea nr. 250 din 8 mai 1992 se arată că salariații din administrația publică au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o durată de 21 sau 25 zile lucrătoare. Durata concendiului se stabilește în raport cu vechimea lor în muncă. Așadar, o persoană care are o vechime în muncă de până la 10 ani, va avea 21 de zile libere într-un singur an. În ceea ce privește un angajat care are peste 10 ani de vechime, durata concendiului crește până la 25 de zile.

În același timp, salariații din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, cu o durată de 18-25 zile lucratoare. Și în acest caz, durata concendiului este stabilită în raport cu vechimea în muncă. În plus, pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata concediului de odihnă este de 24 zile lucrătoare. Este important de precizat că la stabilirea duratei concediului de odihnă se ia în calcul vârsta pe care ei au avut-o la data de 1 ianuarie din anul calendaristic respectiv.

Ce angajați au parte de cele mai multe zile de concendiu

Există o categorie de persoane care beneficiază de până la 28 de zile de concediu în fiecare an. Este vorba de personalul din activitatea de cercetare științifică atestat și îcadrat în unitățile bugetare, notează Playtech.ro. Acești angajați au dreptul la un concediu de odihnă plătit, stabilit în raport cu vechimea în muncă, după cum urmează:

– 24 zile lucrătoare pentru salariații cu o vechime în munca de până la cinci ani;

– 26 zile lucrătoare pentru salariații cu o vechime în muncă de 5-15 ani;

– 28 zile lucrătoare pentru salariații cu o vechime în muncă de peste 15 ani;

Indemnizația de concediu de odihnă se plătește cu cel puțin cinci zile inaintea plecării în concediu