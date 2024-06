International Zi istorică. Republica Moldova și Ucraina încep negocierile pentru aderarea la UE







Zi mare pentru Republica Moldova și Ucraina, odată cu evenimentul extern ce are loc în Luxemburg. Acolo unde, miniștrii de Externe ai ai țărilor ce compun Uniunea Europeană participă la o conferință interguvernamentală. Unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi este legat de aderarea celor două țări la UE.

„Astăzi avem o agendă plină. Unul din subiectele importante ține de Ucraina, Moldova și Muntenegru. Apreciem toată munca depusă de aceste țări pentru ca să ajungă la această poziție, precum și apreciem munca pe perioada de președinție a Belgiei. Este de o importanță majoră ca aceste procese să înceapă și pentru țările candidate acest proces este un moment important. Vom continua să ajutăm aceste țări”, au fost afirmațiile făcute de ministrul de Afaceri Europene al Irlandei, Jennifer Carroll Macneill.

Republica Moldova și Ucraina încep negocierile pentru aderare

Despre acest mare eveniment a vorbit și reprezentantul Estoniei, ministrul de Externe, Margus Tsahkna.

„Astăzi este o zi foarte importantă. Vom începe negocierile cu Moldova și Ucraina. Pentru Estonia este cu adevărat o zi istorică, pentru că noi ne-am alăturat Uniunii Europene 20 de ani în urmă și procesul de extindere pentru noi este un lucru strategic și o latură naturală a subiectului de existență. Nu putem avea „zone gri” în preajma Uniunii Europene”, a spus reprezentantul statului baltic.

„De asemenea, este important să continuăm procesul de extindere și în zona Balcanilor. De asemenea, am discutat ieri și situația din Georgia și am decis că acest process să fie în regim de așteptare privind Uniunea Europeană. Cât privește declarațiile Ungariei, dacă vă amintiți – Ungaria spunea că va bloca tot ce ține de extindere și de ascensiune a Ucrainei, dar iată că suntem aici și am ajuns să discutăm despre negocieri. De aceea, cred că pas cu pas vom reuși să mergem înainte”, a mai precizat ministrul, conform deschide.md.