Cine ştie de unde s-a împământenit ideea că oricine, indiferent de venituri, are dreptul să fie consultat gratuit, când nu este corect să interpretăm că sănătatea este ceva public. Sănătatea este a mea, a ta, nu a statului şi e sarcina mea să am grijă de ea. Aruncăm cu banii pentru a cumpăra toate tâmpeniile de mărfuri şi devenim brusc „constipaţi” când e vorba de necesitatea de a scoate din buzunar 60 de euro pentru a fi testaţi, evitând astfel cozi extenuante care înseamnă pierdere de timp, ceea ce înseamnă tot bani (time is money). Telviziunile arată scene ireale la Roma , la Milano: cozi de automobile pline de oameni în aşteptarea controlului în nas şi în gât pentru a afla dacă sunt sau nu atinşi de virus. Doar fiindcă acolo testarea e gratuită. Asta nu e just şi nu e civilizat. Testarea presupune o intervenţie a doctorului timp de de circa 5 minute, vorbesc din experienţă. Apoi se eliberează o hârtie portocalie şi la 12 ore se primeşte răspunsul. Asta e tot.