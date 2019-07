Comisia European, împreună cu Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), a lansat o campanie de informare prin care le dezvăluie românilor cum pot cheltui mai puțin pe factura la energie electrică. De la felul în care spălăm până la cel în care gătim, în mai toate activitățile gospodărești putem găsi o sursă a risipei.

Primul aspect este temperatura casei, a cărei valoare optimă este în intervalul 10-21 de grade. Astfel, centrala termică ar trebui să fie întreținută regulat, iar iarna termostatul ar trebui setat la 21 de grade. Vara, geamurile casei ar trebui să fie închise, pentru a evita suprasolicitarea instalației de aer condiționat. Toate acestea pot aduce o reducere a costurilor cu 20%.

Spălați multe rufe? Dacă veți folosi mașina de spălat doar la temperatura de 30 de grade aveți șansa de a mai economisi aproximativ 60 de lei pe an. În plus, instalarea unui duș dotat cu regulator de debit și scurtarea duratei în care vă îmbăiați poate duce la economii majore, de până la câteva sute de lei pe an.

În bucătărie, temperatura optimă pentru frigider este de 4-6 grade, în timp ce nivelul optim pentru congelator este de -18 grade. În plus, este recomandată folosirea unui fierbător în locul plitei electrice pentru încălzirea apei, iar mașina de spălat vase ar trebui să funcționeze la o temperatură cât mai mică, reducerea acesteia cu 20 de grade aducând o reducere a facturii cu 30%.

În plus, indicat ar fi să folosim becuri economice, care ar mai aduce o economie de 60 de lei anual per bec. Și, foarte important, achiziționați cât mai multe prelungitoare cu întrerupător. Dacă scoatem din priză sau deconectăm prin intermediul prelungitoarelor dispozitivele electrice cât timp nu le folosim, vom mai adăuga 180 de lei anual.

Un studiu pe această temă arată că românii pun garantarea unor preturi rezonabile pentru energie pe primul loc printre priorităţile Uniunii Energetice. Şapte din zece români consideră sporirea eficienţei energetice cu 20% până în 2020 ca fiind un obiectiv just, iar unul din zece consideră că această ţintă este prea modestă. Totodată, potrivit unei cercetări a Asociaţiei Agenţiilor de Reglementare în Energie din Europa (ACER), 11% dintre consumatorii români de energie sunt vulnerabili, adică au probleme cu plata facturii.

