Actriță Zendaya, desemnată copreședinte al Galei Met, alături de Jenifer Lopez și Bad Bunny

Actrița Zendaya și raper-ul portorican Bad Bunny sunt copreședinții viitoarei Met Gala din 6 mai, un eveniment care pune laolată artiști celebri din industria cinematografică și muzicală deopotrivă.

Zendaya și raperul Bad Bunny, desemnați copreședinții Galei Met

Aflați pe val, actrița Zendaya și Bad Bunny vor forma un cvartet cu Jenifer Lopez și Chris Hemsworth devenit celebru pentru interpreatarea lui Thor din producția Marvel. A devenit o tradiție ca redactorul șef al prestigioasei reviste Vogue, Anna Wintour să fie însoțită de copreședinții Galei Met.

Dacă Zendaya și-a cucerit publicul grație frumuseței, Bad Bunny, cu albumele sale „Un verano sin ti” (2022) şi „Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Manana” (2023), a fost desemnat cel mai ascultat artist de pe Spotify, desigur după Taylor Swift.

Evenimentul a adunat din donații peste 223 de milioane de dolari

Zendaya a intrat în rândul artiștilor celebri odată cu rolul din Euphoria, o producție marca HBO despre viața adolescenților, traume, relații și adicții. Gala Met nu este doar o paradă a vedetelor, ci și un eveniment filantropic, de atlfe, principala sursă de finanțare a The Costume Institute, departamentul de modă a Metropolitan Museum.

Instiuția a precizat într-un comunicat de presă că de la momentul preluării Galei Met de către Anna Wintour, s-au strâns în conturi peste 223 de milioane de dolari.

An de an evenimentul are loc în prima zi de luni a lunii mai, dată care coincide cu deschiderea expoziției The Costume Institute. Tema din acest an o reprezintă ”frumusețile adormite ale muzeului”, adică cele mai vechi și cele mai fragile piese vestimentare din portofoliul muzeului, notează Vogue.

Codul vestimentar din acest an „The Garden of Time” a fost ales după o povestirea a scriitorului britanic de science-fiction J. G. Ballard în care autorul tratează natura efemeră a frumuseții. Dress code-ul le va permite marilor creatori de modă să-și transpună abilitățile desăvârșite în ținutele vedetelor care vor urca pe scenă la Gala Met.