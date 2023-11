Jennifer Lopez, ținută extrem de îndrăzneață în videoclipul pentru noul album

Jennifer Lopez uimeşte din nou. Aceasta apare într-o ţinută care pare a fi o rochie de mireasă, într-o scenă în stil Singin’ In The Rain. Articolul vestimentar are decupaje în formă de inimă.

Când va fi lansa t următorul albul al lui Jennifer Lopez

Artista a distribuit videoclipul pe Instagram, permițându-i celor 253 de milioane de urmăritori să vadă ce urmează pentru ea.

La sfârșitul clipului este un mesaj în care Jennifer Lopez descrie tema noii sale lucrări. Ea spune: „Această experiență muzicală este o manifestare, prin muzică, film și realitate, a călătoriei unei vieți în căutarea adevărului despre iubire”.

Cel de-al nouălea album de studio al interpretei urmează să fie lansat anul viitor.

În rochie de mireasă, deşi este măritată

Deși îmbracă o rochie de mireasă în videoclip, Jennifer Lopez nu este liberă. S-a căsătorit cu actorul Ben Affleck în iulie 2022, spre bucuria fanilor.

În 2002, cei doi au mai fost logodiţi, dar nunta nu a avut loc. Pănă la acest mariaj, artista a fost căsătorită de câteva ori.



Jennifer Lopez, dependentă de fitness

Interpreta latino nu s-a făcut remarcată doar datorită ținutelor sale, ci și a siluetei sale de invidiat. De curând, vedeta a declarat că este dependentă de fitness și că sportul o ajută la sănătatea mintală.

„Nu este niciun secret că fitness-ul este o parte foarte importantă din viața mea. Cred că există o corelație pozitivă între exercițiile fizice și sănătatea mintală”, a mărturisit artista pentru UsWeekly.

„Încerc să fac alegeri bune și să îmi echilibrez timpul. Sunt mereu în evoluție și caut lucruri care să mă țină entuziasmată și motivată. Nu mi-e teamă să mă provoc, așa că sunt deschisă să mă forțez, ceea ce fac chiar acum în timp ce repet pentru noul meu album, [This Is Me… Now], care va fi lansat în această vară”, a mărturisit Jennifer Lopez.