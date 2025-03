Social Autostrada care leagă Bucureștiul de Oradea prinde viteză. Video







Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a publicat imagini de pe şantierul secţiunii Suplacu de Barcău-Chiribiş din autostrada Transilvania. Potrivit acestuia, lucrările au început în data de 20 ianuarie 2025, iar progresul fizic a ajuns la 5%.

Contractul, finanţat prin Programul Transport 2021-2027, are o valoare de 884,12 milioane lei fără TVA, iar constructorul are la dispoziţie 18 luni pentru execuţia lucrărilor pe această secţiune, care are o lungime de 26,35 km.

Detaliile contractului

”Imagini de pe şantierul secţiunii Suplacu de Barcău-Chiribiş a autostrăzii Transilvania (A3)! Antreprenorul român (Construcţii Erbaşu) este bine mobilizat în şantier cu 313 muncitori şi 202 utilaje”, a scris şeful CNAIR.

Constructorul execută lucrări la: deblee, podeţe, consolidări, armare şi cofrare fundaţii, elevaţii şi suprastructură.

Constructorul execută lucrări la: deblee, podeţe, consolidări, armare şi cofrare fundaţii, elevaţii şi suprastructură.

Constructorul are la dispoziţie 18 luni pentru execuţia lucrărilor pe această secţiune cu o lungime de 26,35 km.

Autostrada Transilvania, stadiul lucrărilor

Autostrada Transilvania (A3) este unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din România, aflat în plină desfășurare.

Aceasta traversează regiuni importante ale țării, conectând orașe și facilitând transportul rapid între diverse zone. În prezent, lucrările avansează pe mai multe tronsoane, iar progresul este vizibil.

Secțiunile cele mai avansate

De exemplu, în secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 70%.

Constructorul UMB Spedition este mobilizat cu peste 350 de muncitori și 126 de utilaje, care lucrează la terasamente, sisteme de colectare și evacuare a apelor, consolidări, poduri, pasaje și viaducte.

Această secțiune, finanțată prin PNRR, are o valoare contractuală de 836,89 milioane lei fără TVA și este programată să fie dată în trafic în decembrie 2025.

De asemenea, Autostrada Transilvania include tronsoane precum Nădășelu - Mihăiești și Mihăiești - Zimbor, care au înregistrat progrese semnificative, cu stadii de execuție de peste 80%.

Aceste tronsoane sunt esențiale pentru conectivitatea între județele Cluj și Sălaj, contribuind la dezvoltarea economică și socială a regiunii.