Jennifer Lopez, cu pantofi românești la un eveniment. Vedeta a atras toate privirile

Jennifer Lopez a purtat la un eveniment de promovare a liniei sale de băuturi alcoolice, o pereche de pantofi semnată de brand-ul românesc Hardot.

Perechea de pantofi purtată ieri de Jennifer Loprez este o piesă statement din colecția-semnatură a

brand-ului Hardot, cunoscută sub denumirea de „Blood Sandals”. Ea a mai purtat încălțăminte de la acest brand și la premiera filmului „Marry Me” din februarie 2022, dar și la alte evenimente din New York-ul.

Vedetele internaționale poartă pantofi românești

Și alte vedete internaționale au purtat pantofi de la brandul românes Hardot, printre care Ciara, Heidi Klum, Lisa Rinna, Janelle Monae, Rita Ora și Demi Lovato.

Afacerea Hardot a luat naștere la Sibiu, din pasiunea pentru pantofi a designerului Dana Iuga și din inițiativa de afaceri a partenerei sale, Alina Popa. Pantofii sunt disponibili în marile magazine online, precum Farfetch, și în concept store-uri din orașe mari, precum Madrid, Dubai sau Abu Dhabi.

„Suntem mândre să vedem cum Hardot devine un brand iubit și apreciat în întreaga lume. Din pasiunea noastră pentru pantofi și dorința de a crea produse de înaltă calitate, am reușit să atragem atenția unor vedete de renume internațional, precum Jennifer Lopez. Colaborarea noastră cu Jennifer și aprecierea constantă pe care o arată față de creațiile noastre ne motivează să continuăm să aducem inovație și stil în lumea pantofilor. Vom continua să surprindem și să inspirăm, transformând Hardot într-un brand de referință atât în rândul vedetelor internaționale, cât și al pasionaților de modă din întreaga lume”, a declarat Alina Popa, fondatoare Hardot.

Jennifer Lopez, dependentă de fitness

Jennifer Lopez nu s-a făcut remarcată datorită ținutelor sale, ci și a siluetei sale de invidiat. De curând, vedeta a declarat că este dependentă de fitness și că sportul o ajută la sănătatea mintală.

„Nu este niciun secret că fitness-ul este o parte foarte importantă din viața mea. Cred că există o corelație pozitivă între exercițiile fizice și sănătatea mintală”, a mărturisit artista luna trecută pentru UsWeekly. „Încerc să fac alegeri bune și să îmi echilibrez timpul. Sunt mereu în evoluție și caut lucruri care să mă țină entuziasmată și motivată. Nu mi-e teamă să mă provoc, așa că sunt deschisă să mă forțez, ceea ce fac chiar acum în timp ce repet pentru noul meu album, [This Is Me… Now], care va fi lansat în această vară”, a mărturisit Jennifer Lopez.