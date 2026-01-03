Zeci de zboruri anulate în Caraibe după atacurile SUA asupra Venezuelei

Zeci de curse aeriene au fost anulate sâmbătă în mai multe destinaţii din zona Caraibelor, după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Venezuelei, iar Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a cerut companiilor să evite anumite porţiuni de spaţiu aerian, relatează CNBC. Preşedintele american Donald Trump a afirmat că operaţiunea militară a dus la capturarea şi îndepărtarea de la putere a lui Nicolas Maduro.

Mai multe companii aeriene din SUA au renunţat la zboruri programate către aeroporturi din Puerto Rico şi Aruba, potrivit datelor publicate de FlightAware şi informaţiilor de pe site-urile operatorilor. Valul de anulări a fost declanşat imediat după anunţurile privind restricţiile de zbor din regiune.

American Airlines a transmis că urmăreşte permanent situaţia creată de închiderile de spaţiu aerian în estul Caraibelor, comunicate în timpul nopţii, şi colaborează cu FAA pentru evaluarea riscurilor. Compania a precizat că îşi ajustează programul atunci când este necesar, punând pe primul plan siguranţa pasagerilor şi a echipajelor.

„American Airlines este la curent cu închiderea spațiului aerian din Caraibe de Est, anunțată la miezul nopții, și monitorizează îndeaproape situația împreună cu FAA”, a declarat transportatorul într-un comunicat. „Facem adaptări ale programului, după cum este necesar, având în vedere în primul rând siguranța și securitatea clienților și a membrilor echipei noastre”.

Southwest Airlines şi JetBlue Airways au raportat, la rândul lor, anularea mai multor curse. JetBlue, care operează intens pe pieţele din Caraibe, a anunţat oprirea a aproximativ 215 zboruri „din cauza închiderilor de spaţiu aerian din Caraibe, legate de activităţi militare”. Compania a precizat însă că rutele spre Republica Dominicană şi Jamaica nu au fost afectate de restricţii.

Deocamdată nu există o estimare clară privind perioada în care aceste perturbări vor continua, deşi măsuri de asemenea amploare sunt, de regulă, temporare. Marile companii aeriene americane au încetat să mai opereze curse directe către Venezuela de mai mulţi ani, iar American Airlines a fost ultima care a suspendat zborurile, în 2019, pe fondul tensiunilor politice şi sociale din ţară.