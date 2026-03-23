Zeci de militari și-au pierdut viața, după ce un avion de tip Hercules s-a prăbușit în Columbia

Avion prăbușit în Columbia. Sursa foto: Captură video X
Cel puțin 80 de militari și-au pierdut viața după ce un avion de tip Hercules, aparținând armatei columbiene, s-a prăbușit luni, în timpul decolării, în sudul Columbiei, a anunțat armata, potrivit AFP.

Un avion de tip Hercules s-a prăbușit în Columbia

Un avion de tip Hercules din Columbia s-a prăbușit la decolare, în sudul țării, a anunțat ministrul columbian al Apărării, Pedro Sanchez.

„Unitățile militare sunt deja la fața locului. Cu toate acestea, numărul victimelor și cauzele accidentului nu au fost încă stabilite cu precizie”, a scris ministrul într-o postare pe platforma X.

Ministrul a cerut publicului să nu răspândească zvonuri sau teorii neverificate până la apariția unor informații oficiale, din respect pentru suferința familiilor. „Acesta este un eveniment profund dureros pentru țară. Fie ca rugăciunile noastre să însoțească și să le aline durerea într-un fel”, a scris acesta.

Misiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare

Accidentul a implicat un avion de tip C-130 Hercules și s-a produs în Puerto Leguízamo, o localitate din regiunea Putumayo, aflată la granița cu Peru. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit numărul victimelor și nici cauza prăbușirii.

Potrivit Forțelor Aerospațiale Columbiene și rapoartelor preliminare, aeronava transporta trei plutoane ale Armatei Naționale, iar la bord s-ar fi aflat aproximativ 110 persoane. Lista completă a victimelor nu este încă publică, însă primele date arată că aproximativ 20 de persoane au fost salvate. Misiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.

Un alt avion Hercules C-130 s-a prăbușit la finalul lunii februarie

La sfârșitul lunii februarie, un alt avion Hercules C-130, aparținând forțelor aeriene boliviene, s-a prăbușit în orașul El Alto.

Peste 20 de persoane au murit, iar alte 30 au fost rănite. Bancnote provenite din avionul cargo s-au împrăștiat în oraș, ceea ce a provocat ciocniri între locuitori și forțele de securitate.

