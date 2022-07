Zeci de miliarde de euro investite în România în următorii cinci ani. Nicolae Ciucă a vorbit despre un proiect gigant

Nicolae Ciucă, premierul României, a anunțat, azi, într-un mesaj pe contul de Facebook, ce urmează la nivel de investiții pentru România. În următorii cinci ani, în țara noastră vor ajunge 45 de miliarde de euro.

„Vom investi în România, până în 2027, fonduri de coeziune în valoare de 45 de miliarde de euro, în baza acordului de parteneriat semnat la Bruxelles între țara noastră și Comisia Europeană. Banii vor fi cheltuiți pentru programe ce vizează întărirea economiei naționale, dezvoltarea socială și teritorială, digitalizarea și tranziția către o energie bazată cât mai mult pe surse verzi și regenerabile.

Scopul alocărilor pentru coeziune vizează și creșterea competitivității produselor și serviciilor românești pe plan european, promovarea inovației în economie și creșterea capacității companiilor locale de a exporta. PNL susține accesarea cât mai multor bani europeni, pentru o creștere economică ce permite ca nivelul de trai al oamenilor și productivitatea firmelor să recupereze decalajele existente față de statele dezvoltate din vestul continentului.

De asemenea, într-o altă postare pe pagina sa de Facebook, prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, a anunțat că țara noastră își respectă angajamentul de reducere a deficitului public.

Premierul a afirmat că în primele șase luni, deficitul a fost de 1,71% din PIB, față de 2,86% cât a fost în aceeași perioadă anul trecut.

„Așa cum ne-am asumat, am îmbunătățit colectarea și am ajuns la 8,1% (faţă de 7,5% din PIB anul trecut). Veniturile au crescut cu 22,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce cheltuielile au crescut cu 14,3%, menţinându-se sub nivelul de creștere a veniturilor”, a mai scris premierul.

Guvernul României, eficient în această perioadă dificilă. Nicolae Ciucă, cuvinte de laudă la adresa miniștrilor

Nicolae Ciucă a mai vorbit și despre absorbția fondurilor europene, care a crescut cu 16,4% în perioada similară a anului trecut.

„În pofida crizelor succesive cărora trebuie să le facem faţă, măsurile pe care le-am luat pentru protejarea economiei şi a cetăţenilor s-au reflectat în creşterea veniturilor şi în menţinerea cheltuielilor bugetare sub creşterea valorii nominale a PIB”, a mai spus Ciucă.

În încheierea mesajului său, prim-ministrul României a declarat că toate deciziile pe care Guvernul le ia în aceste vremuri stau în interesul românilor și interesul țării.

Astăzi, 27 iulie, toți miniștri din Guvernul Ciucă au purtat masca de protecție, în contextul în care numărul de cazuri de Covid-19 este în creștere, de la o zi la alta.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a recomandat populației să folosească masca de protecție în mijloacele de transport în comun și în spațiile aglomerate.

„Chiar şi astăzi a avut loc o discuţie în cadrul şedinţei cu ministrul Sănătăţii. Există o preocupare în legătură cu această creştere a numărului de cazuri şi, din acest punct de vedere, orice măsură de prevenţie din seria celor care au fost deja menţionate şi utilizate, până la urmă, nu doar în România, oriunde în lume, sunt binevenite”, a mai declarat Rafila.

Reamintim că în ultimele zile, numărul cazurilor de Covid-19 a crescut considerabil, valul șase al pandemiei fiind doar la început. Cu toate acestea, cazurile grave sunt foarte rare, iar spitalele nu sunt sufocate de pacienți internați la ATI.