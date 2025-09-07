International Zeci de mii de oameni au asistat la canonizarea lui Carlo Acutis, Sfântul 2.0







Duminică, în Piața Sfântul Petru din Vatican, peste 50.000 de credincioși s-au adunat pentru a asista la canonizarea lui Carlo Acutis, adolescentul italian pasionat de internet, decedat în 2006 la vârsta de 15 ani.

Ceremonia a fost prezidată de Papa Leon al XIV-lea și marchează un moment istoric pentru Biserica Catolică: Carlo Acutis devine primul sfânt care a trăit în secolul XXI.

Tineri din întreaga lume au venit la Vatican purtând steagurile țărilor lor și fotografii ale lui Carlo, supranumit „cyber-apostolul” sau „geekul lui Dumnezeu”, datorită pasiunii sale pentru informatică, pe care o folosea pentru a răspândi mesajul credinței.

În timpul liturghiei solemne, Papa Leon al XIV-lea a rostit formula de sanctificare în limba latină, în prezența familiei lui Carlo, inclusiv a mamei și a fratelui său, care au fost întâmpinați cu aplauze de mulțimea emoționată.

Suveranul Pontif a vorbit despre exemplul oferit de Carlo și de celălalt tânăr canonizat duminică, Pier Giorgio Frassati:

„Aceste două parcursuri sunt o invitație adresată tuturor, în special tinerilor, de a nu irosi viața, ci de a o orienta spre înălțare și de a o transforma într-o capodoperă.”

Papa a amintit că ambii tineri au murit la vârste fragede, dar credința lor și dragostea pentru Dumnezeu au inspirat milioane de oameni din întreaga lume.

Născut în 1991 la Londra și crescut la Milano, Carlo Acutis provenea dintr-o familie catolică puțin practicantă, dar a fost atras încă din copilărie de credință. Avea o pasiune imensă pentru informatică și a folosit tehnologia pentru a crea un site interactiv despre miracolele euharistice din întreaga lume.

Carlo participa zilnic la Sfânta Liturghie, mergea la spovedanie săptămânal și îi ajuta pe cei nevoiași. Prietenii îl descriau ca pe un adolescent „normal” — juca fotbal, se plimba cu bicicleta, asculta muzică și își petrecea timpul online, dar îmbina aceste activități cu o credință neclintită.

„Carlo Acutis a fost un exemplu pentru mine, deoarece a știut să îmbine viața de zi cu zi – școala, fotbalul și pasiunea pentru informatică – cu o credință profundă”, a declarat Filippo Bellaviti, 17 ani, venit la Vatican din Vignate, lângă Milano.

Carlo Acutis a murit în 2006, la doar 15 ani, răpus de o formă agresivă de leucemie. În 2020, Papa Francisc l-a beatificat, recunoscând un prim miracol atribuit lui: vindecarea unui copil brazilian care suferea de o malformație rară a pancreasului.

Vaticanul a recunoscut ulterior și al doilea miracol: vindecarea unei studente costaricane, grav rănită într-un accident. Aceste două minuni au deschis calea pentru canonizarea sa, aprobată oficial în 2025.

Procesul a fost unul excepțional de rapid pentru standardele Bisericii Catolice, fiind considerat „un semn al timpului” și al nevoii de modele contemporane pentru tineri.

Canonizarea lui Carlo Acutis a generat un entuziasm fără precedent în rândul tinerilor din întreaga lume. Mulți au venit la Vatican pentru a-l celebra pe adolescentul care a demonstrat că tehnologia și credința pot coexista.

„Avea doar 15 ani când a murit și a realizat atât de multe lucruri. Acest lucru demonstrează că, chiar și la o vârstă fragedă, putem face multe și putem avea un impact asupra lumii”, a spus Eleanor Hauser, adolescentă din Carolina de Nord, prezentă la ceremonie.

Porecla de „sfânt 2.0” nu este întâmplătoare: Carlo este considerat primul sfânt al erei digitale, un model pentru tinerii conectați la internet, care pot folosi tehnologia în scopuri spirituale.

Sanctuarul Spoliation din Assisi, unde trupul lui Carlo Acutis este expus într-o vitrină de sticlă, a devenit un punct major de pelerinaj. Adolescentul este îmbrăcat în blugi, adidași și jachetă de jogging, un detaliu care îi apropie pe tineri și mai mult de povestea sa.

Potrivit diocezei din Assisi, în 2024, aproape un milion de pelerini au vizitat sanctuarul, iar numărul vizitatorilor este în continuă creștere.

Mama sa, Antonia Salzano, a transmis un mesaj emoționant cu o zi înainte de canonizare:

„Cu toții suntem chemați să fim sfinți… fiecare este special.”

În cadrul aceleiași liturghii, Papa Leon al XIV-lea l-a canonizat și pe Pier Giorgio Frassati (1901–1925), un student laic italian și pasionat alpinist, cunoscut pentru implicarea sa socială și spirituală.

Frassati, beatificat în 1990 de Papa Ioan Paul al II-lea, și-a dedicat viața ajutorării săracilor și bolnavilor din Torino, orașul natal. Deviza sa celebră, „Verso l’alto” („Spre înălțime”), a devenit un simbol al căutării excelenței și credinței profunde.