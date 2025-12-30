Zece oameni au fost răniți, după ce un autobuz a intrat într-un imobil din Stockholm. Un pasager se află în stare gravă

Zece oameni au fost răniți marți după-amiază la Stockholm, după ce un autobuz a intrat într-un imobil din cartierul Liljeholmen. Una dintre victime se află în stare gravă, au anunțat autoritățile suedeze, potrivit AFP.

În momentul producerii accidentului, în autobuz se aflau 17 persoane. Poliția a anunțat că nicio persoană aflată în afara vehiculului nu a fost rănită, iar în clădirea lovită nu se aflau proprietari afectați de impact.

Victima aflată în stare gravă a fost evacuată de urgență cu un elicopter medical și transportată la spital. Mai mulți pasageri au suferit răni de diferite grade și au primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior preluați de ambulanțe.

Un martor a declarat pentru cotidianul Aftonbladet că mai multe persoane din autobuz erau în stare de șoc imediat după accident, iar unele dintre ele prezentau sângerări abundente.

Autoritățile nu au comunicat, deocamdată, cauza producerii accidentului. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili împrejurările în care autobuzul a părăsit carosabilul și a lovit clădirea.

Pe 14 noiembrie, trei persoane au murit după ce un autobuz a intrat într-o stație. Ulterior, autoritățile au stabilit că șoferului i s-a făcut rău.

În urmă cu o zi, un tren care transporta aproximativ 250 de persoane a fost implicat într-un accident în statul Oaxaca, din sudul Mexicului, soldat cu cel puțin 13 morți și 98 de răniți, potrivit autorităților mexicane.

Marina mexicană, operatorul liniei feroviare, a anunțat într-un comunicat că 139 de pasageri sunt în afara oricărui pericol, în timp ce 98 au suferit răni de diferite grade, iar 13 persoane și-au pierdut viața.

Trenul plecase din orașul Salina Cruz, situat pe coasta Pacificului, și se îndrepta către Coatzacoalcos, în statul Veracruz, la Golful Mexicului.

Accidentul s-a produs pe linia feroviară cunoscută sub numele de Coridorul Interoceanic al Istmului Tehuantepec, un proiect strategic care leagă cele două coaste ale Mexicului și care a fost inaugurat în anul 2023.