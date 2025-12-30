International

Zece oameni au fost răniți, după ce un autobuz a intrat într-un imobil din Stockholm. Un pasager se află în stare gravă

Comentează știrea
Zece oameni au fost răniți, după ce un autobuz a intrat într-un imobil din Stockholm. Un pasager se află în stare gravăSursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Zece oameni au fost răniți marți după-amiază la Stockholm, după ce un autobuz a intrat într-un imobil din cartierul Liljeholmen. Una dintre victime se află în stare gravă, au anunțat autoritățile suedeze, potrivit AFP.

În autobuz se aflau 17 pasageri

În momentul producerii accidentului, în autobuz se aflau 17 persoane. Poliția a anunțat că nicio persoană aflată în afara vehiculului nu a fost rănită, iar în clădirea lovită nu se aflau proprietari afectați de impact.

Victima aflată în stare gravă a fost evacuată de urgență cu un elicopter medical și transportată la spital. Mai mulți pasageri au suferit răni de diferite grade și au primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior preluați de ambulanțe.

accident

Accident. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Mărturii de la fața locului

Un martor a declarat pentru cotidianul Aftonbladet că mai multe persoane din autobuz erau în stare de șoc imediat după accident, iar unele dintre ele prezentau sângerări abundente.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 decembrie 2025. Revelion!
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 decembrie 2025. Revelion!
Cum să păstrați brazii de Crăciun în ghiveci până la sărbătorile viitoare
Cum să păstrați brazii de Crăciun în ghiveci până la sărbătorile viitoare

Autoritățile nu au comunicat, deocamdată, cauza producerii accidentului. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili împrejurările în care autobuzul a părăsit carosabilul și a lovit clădirea.

Un alt accident la fel de grav a avut loc în luna noiembrie

Pe 14 noiembrie, trei persoane au murit după ce un autobuz a intrat într-o stație. Ulterior, autoritățile au stabilit că șoferului i s-a făcut rău.

În urmă cu o zi, un tren care transporta aproximativ 250 de persoane a fost implicat într-un accident în statul Oaxaca, din sudul Mexicului, soldat cu cel puțin 13 morți și 98 de răniți, potrivit autorităților mexicane.

Marina mexicană, operatorul liniei feroviare, a anunțat într-un comunicat că 139 de pasageri sunt în afara oricărui pericol, în timp ce 98 au suferit răni de diferite grade, iar 13 persoane și-au pierdut viața.

Trenul plecase din orașul Salina Cruz, situat pe coasta Pacificului, și se îndrepta către Coatzacoalcos, în statul Veracruz, la Golful Mexicului.

Accidentul s-a produs pe linia feroviară cunoscută sub numele de Coridorul Interoceanic al Istmului Tehuantepec, un proiect strategic care leagă cele două coaste ale Mexicului și care a fost inaugurat în anul 2023.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:12 - Arabia Saudită ridică nivelul de alertă. Forțele Emiratelor, somate să plece din Yemen. Tensiunile, impact major pe p...
21:04 - Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Denis Alibec. Ce urmează pentru atacantul de la FCSB
20:55 - Situație dificilă înainte de alegerile din Ungaria. Ratingul Budapestei, retrogradat de Moody’s pe fondul tensiunilor...
20:47 - Zece oameni au fost răniți, după ce un autobuz a intrat într-un imobil din Stockholm. Un pasager se află în stare gravă
20:35 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 decembrie 2025. Revelion!
20:26 - Cum a reușit Andreea Bălan să aibă intimitate în propria casă. Sute de metri pătrați au salvat-o

HAI România!

Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste

Proiecte speciale