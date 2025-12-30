Momente de groază la 2.800 de metri altitudine. Aproximativ 100 de turiști au rămas blocați într-o telecabină din Italia

Accident la telecabina Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola, regiunea Piemont, Italia, soldat cu doi răniți. Sistemul a rămas blocat, iar aproape 100 de turiști urmează să fie evacuați cu elicopterul de la 2.800 de metri altitudine, potrivit agenției ANSA. Incidentul a avut loc la stația montană Monte Moro, la circa 2.800 de metri, posibil din cauza intrării telecabinei în stație prea rapid.

Răniții au primit îngrijiri de la un medic și o asistentă aflați întâmplător în zonă și vor fi transportați cu elicopterul. Starea lor nu este gravă, potrivit sursei.

Telecabina din Macugnaga, regiunea Piemont, a rămas blocată, iar elicopterele pompierilor și ale poliției sunt folosite pentru a evacua cele aproximativ 100 de persoane, inclusiv copii, aflate în zonă și nevătămate.

Accidentul s-a produs în jurul orei 11.25, când telecabina nu s-a oprit la punctul desemnat și a lovit bariera de la stația de sosire, provocând răni ușoare celor doi pasageri deja evacuați, potrivit echipelor de salvare. Pârtiile de schi au fost închise, iar telecabina oprită.

Telecabina, construită în 1962, a fost supusă unei revizii generale la începutul anului 2023, cu înlocuirea motoarelor, scripetelor și cabinelor. Lucrările au costat 2 milioane de euro, din care 1,8 milioane finanțate de regiunea Piemont și 200.000 de euro de municipalitatea Macugnaga.

„Am avut o problemă tehnică. Evaluăm situaţia, dar informaţiile iniţiale sugerează că telecabina nu a încetinit corect la intrarea în staţie şi a lovit bariera staţiei”, a declarat Filippo Besozzi, administratorul Macugnaga Trasporti e Servizi.

„Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav şi viaţa nimănui nu este în pericol. Din câte ştiu, şase persoane au fost implicate din punct de vedere medical. În cabină se aflau câteva persoane, nu ştiu exact câte în acest moment, iar cel care a suferit leziuni mai grave este un bărbat de 59 de ani, cu o leziune la braţ. Ceilalţi au suferit zgârieturi minore”, a adăugat el.

Referitor la cauzele incidentului, Besozzi a explicat că telecabina „a frânat incorect şi s-au activat sistemele de urgenţă”. Sistemul nu a suferit daune majore, dar va fi supus verificărilor necesare.

„Telecabina este în prezent scoasă din funcţiune şi se organizează zboruri cu elicopterul pentru a aduce înapoi în sat cele aproximativ 90 de persoane care, deşi nu au fost implicate în accident, sunt blocate în zona Passo del Moro, la o altitudine de aproximativ 2.800 de metri”, a mai spus administratorul.